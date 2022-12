Ariana Grande regresará a Manchester para dar un concierto benéfico

En una emotiva nota que publicó hoy en su cuenta oficial en Twitter, la intérprete señaló que el recital, para el que aún no hay fecha, servirá para recaudar fondos a favor de las víctimas y sus familias tras el ataque en el Manchester Arena, que dejó además 64 heridos.

"No dejaremos que esto nos divida. No dejaremos que el odio gane", manifestó la intérprete en una nota en la que extendió sus "profundas condolencias" a las víctimas del atentado, si bien reconoció no hay nada que nadie "pueda hacer para alejar el dolor que están sintiendo" los afectados.

"Extiendo mi mano y corazón y todo lo que pueda darte a ti y a los tuyos", escribió la artista, quien tras el suceso canceló dos conciertos que iba a celebrar esta semana en Londres como parte de su gira "Dangerous Woman" y retornó a la ciudad Boca Ratón, en el sur de Florida, donde reside.

La joven cantante aseguró que la respuesta a esta violencia debe ser un mayor acercamiento y ayuda, así como "amar más, cantar más fuerte y vivir más amable y generosamente que antes".

Grande tampoco actuará en Bélgica, Polonia y Alemania, como tenía previsto hacer en los próximos días, y de acuerdo a su página web, retornará a los escenarios el próximo 7 de junio con un concierto en París, tras el que proseguirá por otras ciudades de Europa, América Latina y Asia.

La artista señaló que desde que ideó la gira quería que los conciertos fueran un "espacio seguro" para sus seguidores, un "lugar para escapar, para celebrar. Sanar, sentirse seguro y ser ellos mismos". El atentado "no cambiará eso", aseguró.

El pasado lunes, el terrorista suicida Salman Abedi, un británico de origen libio de 22 años, detonó una bomba casera a la salida del recital, que atrajo en su mayoría adolescentes y jóvenes.

El hecho dejó 22 muertos, 17 mujeres y 5 hombres de entre 8 y 51 años, según informaron hoy las autoridades de Manchester, que dieron a conocer la detención hasta el momento de ocho sospechosos en el Reino Unido.

Tras el peor acto terrorista en la historia de Manchester, el Gobierno británico elevó el nivel de alerta terrorista a "crítico", el más alto, y ha desplegado a un millar de soldados para asistir a la policía en sus labores de vigilancia.