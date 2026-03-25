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Blu Radio  / Mundo  / Asesinan a candidato al Congreso luego de salir de evento político en Lima

Asesinan a candidato al Congreso luego de salir de evento político en Lima

El líder del partido político afirmó que Infante fue asesinado "de manera brutal" la noche del martes cuando salía de una actividad del partido.

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