Asesinan a reconocida tiktoker; la citaron por redes y apareció sin vida horas después

El hallazgo del cuerpo sin vida de una joven creadora de contenido en una zona rodeada de palmeras, a la orilla de una carretera poco transitada, ha generado conmoción y preocupación entre los habitantes del sector.

La víctima fue identificada como Catherine Mejía Argueta, de 17 años, conocida en redes sociales como “Katy Mazorca”, una creadora de contenido originaria de Honduras, quien tenía una presencia activa en plataformas digitales, especialmente en TikTok, donde acumulaba más de 13.000 seguidores.

De acuerdo con la información preliminar, la joven habría sido privada de su libertad la noche del miércoles 15 de abril, cuando un individuo desconocido la sacó por la fuerza de su vivienda. El hecho ocurrió en un sector residencial cercano a un centro educativo, desde donde sus familiares iniciaron una búsqueda desesperada que se prolongó durante varias horas sin resultados.

Fue hasta la mañana siguiente que el cuerpo fue localizado en un sector conocido como La Palmera, en jurisdicción de Tocoa. El cadáver se encontraba entre vegetación de palma africana, en condiciones que evidencian la violencia del crimen. Según el informe preliminar de la Policía Nacional, presentaba una herida de arma blanca en el cuello.



Las autoridades han señalado que el caso ya se encuentra bajo investigación y que se adelantan análisis técnicos, así como la recopilación de testimonios protegidos para reconstruir los hechos. Además, confirmaron la captura de un primer sospechoso vinculado al crimen, aunque no se han entregado detalles adicionales mientras avanzan las diligencias judiciales.



Hipótesis del crimen

Una de las hipótesis que manejan los investigadores apunta a que la joven habría sido contactada previamente a través de redes sociales por un desconocido que le ofreció una supuesta oportunidad de trabajo.

En medio del dolor, familiares y allegados la recuerdan como una joven creativa, luchadora y llena de sueños. Su muerte ha encendido las alarmas entre los habitantes de Colón, quienes exigen mayor seguridad ante este tipo de hechos que generan temor e incertidumbre.

Las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer completamente el caso, determinar responsabilidades y llevar ante la justicia a los responsables de este crimen que ha causado profunda indignación.