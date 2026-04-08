Muere reconocido influencer tras publicar doloroso mensaje para su ex: esto se sabe

La inesperada muerte de un reconocido creador de contenido ha generado conmoción en redes sociales, especialmente entre quienes seguían de cerca su vida personal y publicaciones.

El fallecimiento ocurrió el 7 de abril de 2026 y fue confirmado por su equipo de representación a través de un mensaje difundido en plataformas digitales, donde lamentaron profundamente la pérdida.

Se trata de Carlos Filhar, un influencer de 48 años que había logrado consolidar una comunidad de más de 366.000 seguidores en Instagram gracias a su contenido de comedia y estilo de vida. Su agencia destacó que su impacto iba más allá de lo digital, resaltando su autenticidad, carisma y la conexión genuina que mantenía con su audiencia.

El mensaje que compartió para su expareja

En medio del impacto por su muerte, ha llamado la atención una publicación que el creador compartió pocas horas antes. En ese mensaje, el influencer se refirió a su reciente ruptura con su pareja, Arthur Borges. Allí describió la relación como una de las etapas más significativas de su vida, aunque también reconoció que existieron situaciones que afectaron la confianza entre ambos.



Lejos de un tono conflictivo, sus palabras reflejaban comprensión y afecto. Filhar aseguró que, a pesar de los errores, el amor seguía presente, lo que llevó a muchos de sus seguidores a interpretar el mensaje como una despedida emocional o el cierre de un ciclo importante.

Un día antes, el influencer había compartido un video en el que mencionaba que junto a Borges planeaban aclarar públicamente lo sucedido en su relación. Sin embargo, ese contenido ya no se encuentra disponible en su perfil, lo que ha generado aún más interrogantes entre sus seguidores.

Tras conocerse la noticia, su hermana, Maira Filhar, le dedicó unas sentidas palabras en redes sociales. En su mensaje, recordó los momentos vividos juntos y expresó el profundo dolor que deja su partida, resaltando el vínculo cercano que siempre los unió.

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Por su parte, Borges también reaccionó públicamente el 8 de abril, describiendo al influencer como “el gran amor de su vida”. En su pronunciamiento, aseguró que, pese a las dificultades recientes, entre ambos siempre existieron el respeto, la amistad y el cariño.

La muerte del creador de contenido ha dejado múltiples reacciones en redes sociales, donde sus seguidores continúan recordando sus publicaciones y mensajes, que ahora adquieren un significado especial en medio del duelo colectivo que ha generado su partida.