Asesinó a su dentista porque le dejó un diente flojo: sale a la luz video clave del caso

Un video de una cámara de seguridad se convirtió en una de las principales evidencias conocidas del asesinato del cirujano dentista Amed de Jesús Preciado Hernández, de 42 años. En las imágenes se observa el momento en que el profesional es atacado a tiros mientras permanece dentro de su camioneta. La grabación también deja escuchar las súplicas de la víctima, quien habría pronunciado las palabras “no me mates” durante la agresión.

El homicidio ocurrió el jueves 15 de octubre de 2026, alrededor de las 11:40 de la mañana, en el estacionamiento del Hospital Kalitea, ubicado en la colonia Kennedy, en Nogales, Sonora, México. Según las primeras versiones de las autoridades, el ataque habría estado relacionado con una disputa por un tratamiento odontológico que el presunto agresor había recibido previamente.

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La víctima, Amed de Jesús Preciado Hernández, trabajaba como cirujano dentista en una clínica situada en Plaza Kalitea. El señalado responsable fue identificado por las autoridades como Ernest “N”, conocido en los reportes del caso como Ernesto Rascón, un ciudadano estadounidense de 30 años residente de Prescott, Arizona.

El video que registró el asesinato del dentista

Las cámaras de seguridad del estacionamiento captaron la secuencia del ataque armado. De acuerdo con la información preliminar, el presunto agresor habría esperado a que el odontólogo saliera del inmueble y se dirigiera a su camioneta Ford Lobo blanca para interceptarlo.



Cuando Preciado Hernández se encontraba dentro del vehículo, el hombre habría disparado en repetidas ocasiones contra la parte delantera de la camioneta. Los proyectiles atravesaron el parabrisas y alcanzaron al profesional. Posteriormente, el atacante se acercó a la puerta del conductor y continuó accionando el arma de fuego.

Uno de los momentos más impactantes de la grabación es cuando se escucha al dentista suplicar por su vida. Sin embargo, las súplicas no detuvieron la agresión y el profesional murió en el lugar de los hechos.

ALERT: Arizona man who ambushed and allegedly executed his dentist over bad dental work dies in shootout with Mexican police.



Ernesto Rascón, an Arizona resident, went to see oral surgeon Amed de Jesús Preciado Hernández without an appointment and was refused service.



Rascón… pic.twitter.com/4VWoXz3uiV — E X X ➠A L E R T S (@ExxAlerts) October 20, 2026

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Las primeras indagaciones apuntan a que el crimen estaría relacionado con el inconformismo del paciente frente a un procedimiento dental anterior. Entre los reclamos que habría hecho Rascón estaba que el tratamiento le dejó una pieza dental floja. También se mencionaron molestias en el cuello.

Otra versión señala que el conflicto se agravó porque el hombre exigía atención inmediata y el dentista no podía recibirlo en ese momento. Según la información atribuida a la Fiscalía estatal, el paciente habría llegado alterado al consultorio, golpeado el escritorio y reclamado que lo atendieran de inmediato.

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Ante la imposibilidad de recibir atención en ese instante, el presunto agresor habría decidido esperar al profesional en el exterior del edificio. La situación terminó en el ataque mortal cuando Preciado Hernández se disponía a abandonar el estacionamiento.

Aunque el reclamo por la pieza dental aparece entre los posibles detonantes de la disputa, las circunstancias exactas que llevaron al homicidio forman parte de los elementos que debían esclarecer las autoridades.

Dos días después del asesinato, agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) localizaron al sospechoso en Agua Prieta, Sonora. Según los reportes conocidos, el ciudadano estadounidense murió durante un enfrentamiento con los uniformados que intentaban detenerlo.

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La información divulgada sobre el caso también señala que Rascón tenía antecedentes delictivos en Estados Unidos, incluidos registros relacionados con consumo de drogas y conducción bajo los efectos del alcohol.