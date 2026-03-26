Así puede ver en vivo el lanzamiento de Artemis II: fecha, hora de la misión a la Luna

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Durante décadas, la exploración de la Luna fue un recuerdo histórico ligado a las misiones Apolo. Hoy, ese capítulo vuelve a escribirse con el programa Artemis II de la NASA, con el fin de regresar al satélite natural con tecnología más avanzada y una visión a largo plazo.
En ese contexto, Artemis II será el primer vuelo tripulado que orbitará la Luna en más de 50 años, abriendo el camino para futuras misiones que buscan incluso establecer presencia humana sostenida.
La misión llevará a cuatro astronautas a bordo de la nave Orion spacecraft, impulsada por el cohete Space Launch System (SLS), en un viaje de aproximadamente 10 días alrededor de la Luna antes de regresar a la Tierra.
El despegue está previsto, como fecha mínima, para el 1 de abril, dentro de una ventana de lanzamiento de dos horas que inicia a las 18:24 (hora del este de Estados Unidos), es decir, 5:24 p. m. en Colombia.
En caso de condiciones climáticas adversas o inconvenientes técnicos, la NASA ha contemplado oportunidades adicionales de lanzamiento hasta el 6 de abril.
La misión partirá desde el Centro Espacial Kennedy, una de las plataformas históricas de los vuelos espaciales estadounidenses.
La transmisión será completamente gratuita y abierta al público a través de las plataformas oficiales de la NASA.
La cobertura iniciará desde temprano:
Además, durante toda la misión habrá reportes diarios, comunicaciones con la tripulación y herramientas para seguir en tiempo real la trayectoria de la nave. La misión estará integrada por cuatro astronautas:
Este equipo será el encargado de probar todos los sistemas en vuelo antes de futuras misiones que buscarán aterrizar nuevamente en la superficie lunar. Según la Nasa, día del lanzamiento seguirá una secuencia técnica precisa:
Tras el lanzamiento, se realizará la separación de etapas del cohete, y aproximadamente dos horas y media después, una maniobra clave impulsará la nave hacia su trayectoria lunar.