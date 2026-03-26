En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Accidente de avión Hércules
Meta y YouTube
Audiencia Nicolás Maduro
Guerra en Irán

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Así puede ver en vivo el lanzamiento de Artemis II: fecha, hora de la misión a la Luna

Así puede ver en vivo el lanzamiento de Artemis II: fecha, hora de la misión a la Luna

El despegue está previsto para el 1 de abril, dentro de una ventana de lanzamiento de dos horas que inicia a las 18:24 (hora de EE. UU.), es decir, 5:24 p. m. en Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad