Colombia tendrá su primer satélite ambiental: permitirá monitorear riesgos; diseño comenzará en 2026

¿Qué pasaría si Colombia pudiera observar su territorio en tiempo real, anticiparse a cambios en el clima y detectar riesgos antes de que se conviertan en emergencias? La posibilidad de monitorear el país con tecnología avanzada desde el espacio, que durante años parecía lejana, hoy comienza a tomar forma.

En ese sentido, fenómenos como El Niño y La Niña han evidenciado la importancia de contar con información oportuna sobre el clima y el país está dando un paso importante hacia esa capacidad.



Colombia tendrá su primer satélite ambiental

Se trata del desarrollo del primer satélite ambiental de Colombia, una herramienta que promete transformar la manera en que se gestionan los recursos naturales y se monitorean los riesgos.

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) firmó un acuerdo con la Agencia Espacial de Noruega para iniciar la transferencia de conocimiento que permitirá hacer realidad este proyecto.

El convenio contempla la formación técnica del equipo colombiano en áreas como el diseño y la fabricación de satélites, así como el procesamiento de información espacial. Además, cuenta con una inversión de 2 millones de coronas noruegas, equivalentes a cerca de 1.000 millones de pesos.



Según explicó Alfred Ballesteros, director de la CAR, el apoyo del país nordico será fundamental para llevar a cabo la iniciativa que busca modernizar la gestión ambiental en el territorio nacional.



¿Qué es un satélite ambiental y por qué es clave?

Un satélite ambiental es un dispositivo que orbita la Tierra para observar y analizar variables relacionadas con el clima, la atmósfera, los océanos y los ecosistemas. Gracias a sensores y cámaras de alta precisión, estos sistemas capturan información detallada que luego es usada por científicos y autoridades para tomar decisiones. Entre sus principales funciones se destacan:



Medir la calidad del aire y la concentración de gases de efecto invernadero.

Analizar temperatura, humedad, nubes y vientos.

Monitorear la cobertura vegetal, la deforestación y el estado de los bosques.

Vigilar recursos hídricos y evaluar eventos como incendios, erupciones o inundaciones.

Hacer un seguimiento continuo del territorio, las 24 horas del día.

Esta tecnología de observación constante convierte a los satélites en herramientas para anticipar riesgos, proteger el medio ambiente y planificar el uso del territorio.



¿Cuándo entrará en operación el satélite ambiental colombiano?

El satélite que desarrollará Colombia permitirá hacer seguimiento a variables estratégicas como la gestión del riesgo, el estado de los ecosistemas y el comportamiento de los recursos naturales.

Además, facilitará modelamientos geográficos y análisis avanzados de datos, lo que permitirá entender mejor lo que ocurre en el territorio y actuar con mayor precisión frente a distintos escenarios ambientales, según indicó la CAR.

El diseño del satélite comenzará en 2026 y se estima que entre en operación en aproximadamente dos años. Una vez esté en funcionamiento, se convertirá en una herramienta clave para lograr una cobertura ambiental más amplia y eficiente.

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“Los desafíos actuales no admiten más diagnósticos; requieren acciones concretas, y este satélite es una de ellas”, afirmó Ballesteros.