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Blu Radio  / Nación  / Colombia tendrá su primer satélite ambiental: permitirá monitorear riesgos; diseño comenzará en 2026

Colombia tendrá su primer satélite ambiental: permitirá monitorear riesgos; diseño comenzará en 2026

El desarrollo del primer satélite ambiental del país será una herramienta que transformará la manera en que se gestionan los recursos naturales y se monitorean los riesgos.

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