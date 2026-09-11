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Aumentan a 44 los heridos por descarrilamiento de un tren regional en el norte de Francia

Los primeros policías que intervinieron realizaron las pruebas de detección de sustancias prohibidas al maquinista del tren. Todas dieron resultado negativo.

Tren descarrilado en Francia.jpg
Tren descarrilado en Francia.
Foto: tomada de redes.
Por: EFE
|
Actualizado: 11 de sept, 2026

Al menos 44 personas resultaron heridas este viernes, entre ellas una mujer de 18 años en estado muy grave, al descarrilar el tren regional en el que viajaban y que circulaba entre las ciudades de Ruán y Caen, en el norte de Francia, informaron las autoridades.

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La Fiscalía de Ruán anunció que la pasajera de 18 años tuvo que ser evacuada en urgencia absoluta, mientras que los otros 43 heridos fueron atendidos en un estado de urgencia relativa.

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También según la Fiscalía, los primeros policías que intervinieron realizaron las pruebas de detección de sustancias prohibidas al maquinista del tren. Todas dieron resultado negativo.

La policía judicial de Rouen se ha hecho cargo de una investigación para determinar las causas de las lesiones graves.

El tren regional TER que transportaba a 186 pasajeros y cubría el trayecto Ruán-Caen descarriló, en torno a las 19:45 horas (18:45 GMT), entre Tourville y Elbeuf-Saint-Aubin, a la altura del municipio de Cléon, en el departamento de Seine-Maritime.

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En un testimonio al canal público Ici, Louis, de 24 años, contó que, al principio, sintió unas sacudidas que sintió como normales, pero "a los dos o tres segundos se volvió cada vez más fuerte".

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"Ya no me sostenía en mi asiento, tuve que agarrarme al asiento de adelante. Empezamos a descarrilar, las ventanas explotaron parcialmente, sobre todo en la parte delantera del vagón. Las piedras de la vía salieron volando por todo el vagón. Había cristales rotos por todas partes (...) Todavía estoy temblando", relató.

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