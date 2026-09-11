Hallan cuerpo de turista francés desaparecido tras vuelo en parapente en un nevado

Un vuelo en parapente terminó en tragedia en una de las zonas de alta montaña de Perú. Las condiciones meteorológicas pueden representar un riesgo importante para quienes practican deportes extremos en nevados, especialmente cuando hay poca visibilidad y fuertes corrientes de viento.

En estos escenarios, los cambios repentinos en el clima pueden dificultar el control de los equipos y modificar las condiciones previstas para el descenso. Además, la altura y la dificultad para acceder a determinados sectores pueden complicar las labores de rescate cuando ocurre un accidente.

Hallan el cuerpo del turista francés en el nevado Alpamayo

El cuerpo sin vida de Pierre Jacky Marc, un turista francés de 27 años, fue encontrado en el nevado Alpamayo, ubicado en la Cordillera Blanca, en la región peruana de Áncash, Perú, luego de que desapareciera durante un vuelo en parapente el miércoles 9 de septiembre.



El extranjero había iniciado el descenso desde el nevado utilizando su propio parapente, acompañado por su compatriota Thomas Max Michel, de 31 años, quien también realizó el vuelo desde el mismo sector.

Según explicó el coronel PNP Henry Vásquez Cárdenas, jefe de la División de Orden Público y Seguridad de Huaraz, la presencia de neblina y fuertes vientos habría ocasionado que Marc perdiera el control del parapente y terminara cayendo en un punto diferente al previsto.

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Tras conocerse la desaparición, integrantes del Departamento de Salvamento de Alta Montaña Áncash y de la Asociación Socorro Andino Peruano comenzaron las labores para localizarlo. La búsqueda se inició alrededor de las 7:30 p. m. y cerca de las 10:30 p. m. los equipos encontraron el cuerpo.

El operativo continuó durante la madrugada para poder extraer los restos de la zona de alta montaña. Aproximadamente a las 7:00 a. m., el cuerpo llegó a la ciudad de Caraz, donde se adelantaron las diligencias correspondientes.

Su compañero logró llegar a un lugar seguro

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Thomas Max Michel consiguió completar el descenso y llegar a un sitio seguro. Posteriormente, caminó durante más de seis horas hasta conseguir alertar sobre la desaparición de su compatriota.

En el operativo también participó un helicóptero de la Policía Nacional del Perú, utilizado para apoyar las labores de búsqueda y facilitar posteriormente el traslado. Los rescatistas localizaron a Marc en un sector situado a unos 5.000 metros sobre el nivel del mar.

De acuerdo con las autoridades, contar con el apoyo de la aeronave permitió reducir considerablemente los tiempos de respuesta, pues un desplazamiento exclusivamente por tierra hasta algunos de estos sectores podría tomar varios días.

El coronel Vásquez hizo además un llamado a quienes realizan deportes de alta montaña para que extremen las medidas de seguridad y cuenten con acompañamiento de profesionales capacitados.

Según el jefe policial, durante la actual temporada se han registrado ocho víctimas mortales en accidentes ocurridos en los nevados de Áncash, entre ciudadanos peruanos y extranjeros.

*Con información de la Alianza Informativa Latinoamericana