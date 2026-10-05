Autoridades en Nigeria confirman la muerte de 32 personas en el accidente de un avión militar

El presidente de Nigeria, Bola Ahmed Tinubu, confirmó este lunes la muerte de las 32 personas que se encontraban a bordo del avión militar de la Fuerza Aérea nigeriana (NAF, en inglés), que se estrelló unas horas antes en el estado de Ondo, en el sur del país.

"Ruego por el eterno descanso de las almas de los valientes oficiales y para que Dios todopoderoso conceda a sus familias y a la NAF la fortaleza necesaria para sobrellevar esta lamentable pérdida", expresó Tinubu en un comunicado.

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También dio sus "más sentidas condolencias" a los familiares de los 25 pasajeros y siete tripulantes que se encontraban en la aeronave.

"Este es un momento doloroso para nuestras Fuerzas Armadas y para toda la nación. Nuestro personal de la Fuerza Aérea arriesga su vida a diario para garantizar la seguridad de Nigeria. Su sacrificio jamás será olvidado", añadió el mandatario.



Por último, ordenó a la NAF iniciar una investigación exhaustiva sobre las causas del accidente, y así "evitar que se repita en el futuro".

El rastro del aparato, modelo ATR-42 y con matrícula NGR 931, se perdió a las 09:13, hora local (08:13 GMT), informó el ministro nigeriano de Aviación y Desarrollo Aeroespacial, Festus Keyamo, al subrayar que "todos los intentos de establecer contacto por radio con la aeronave resultaron infructuosos".

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El accidente ocurrió cerca de una base naval en la zona de Igbokoda, mientras realizaba una misión de rutina entre Benín y la ciudad nigeriana de Lagos.