Avanza medida que permitiría castración quirúrgica a convictos por delitos sexuales en EE.UU.

Se está considerando una medida que otorgaría a los jueces la posibilidad de imponer la castración quirúrgica como sentencia para ciertos delitos sexuales graves, como violación, incesto y abuso sexual contra menores de 13 años.

El Proyecto de Ley Senatorial 371, aprobado por el Senado en mayo pasado, ha pasado por enmiendas y ahora está en manos del gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, para su revisión.

En Luisiana, los jueces ya pueden ordenar la castración química, una medida menos invasiva, como parte de la sentencia para delitos sexuales graves. Recientemente, esta medida fue aplicada en el caso de un hombre condenado por violar a tres menores.

La propuesta de castración quirúrgica, presentada por la senadora demócrata Regina Barrow, ha recibido un amplio respaldo de los legisladores republicanos.

Barrow ha declarado que los crímenes contra niños son intolerables y que no hay justificación para tales actos. "No hay excusa, no puedo imaginar ninguna razón para justificar por qué alguien cometería tal agresión contra un niño, un bebé", expresó la funcionaria pública.

En la Cámara Baja de Luisiana, la representante Delisha Boyd mencionó que muchos de los delincuentes sexuales condenados tienen antecedentes y citó el caso reciente de un hombre de 51 años de Baton Rouge arrestado por presuntamente violar a una niña de 12 años, quien ya había sido acusado en 2007 por violación agravada de un niño de 5 años.

Si el gobernador Landry firma la ley, esta entraría en vigor el 1 de agosto.