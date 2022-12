Avión en que viajaba Melania Trump, obligado a aterrizar por humo en cabina

El avión en el que viajaba la primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, se vio obligado hoy a aterrizar pocos minutos después de haber despegado debido a un problema técnico en el aparato que provocó una humareda en la cabina, informaron medios locales.



El incidente, que tuvo lugar a primera hora de la mañana, llevó al piloto del avión a retornar a la base de Andrews, en Maryland, desde donde la nave había despegado apenas diez minutos antes, de acuerdo con los periodistas que acompañaban a la primera dama en su viaje.

El personal de cabina del aparato repartió toallas húmedas y dio instrucciones para que se taparan la cara con ellas para así evitar respirar humo.



Por el momento no se han desvelado las causas del problema.



La primera dama tenía hoy previsto desplazarse a Filadelfia (Pensilvania) para participar en un acto de la campaña "Be Best" (Sé mejor), una acción centrada en los niños y destinada a luchar contra el abuso de opioides y contra el acoso en Internet.



Por el momento se desconoce si Melania Trump mantiene su propósito de viajar o si por el contrario, finalmente, permanecerá en Washington.

