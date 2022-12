Bélgica pedirá explicaciones a Trump por veto a ciudadanos de países musulmanes

El primer ministro belga, Charles Michel, dijo que pedirá explicaciones al presidente de EE.UU., Donald Trump, al estar en desacuerdo con el veto a la entrada en el país de ciudadanos de varios países de mayoría musulmana, paralizado temporalmente por una jueza federal.



"Estamos en desacuerdo con la prohibición de acceso al territorio de siete países musulmanes. Bélgica no seguirá el ejemplo y pedirá explicaciones por la vía diplomática", señalaron desde la portavocía del primer ministro a la agencia estatal Belga.



Bélgica se suma así en las últimas horas a Alemania en la repulsa a la decisión de Trump, paralizada por la Justicia, de vetar la entrada a ciudadanos de países con mayoría musulmana.



La canciller alemana, Angela Merkel, se pronunció hoy en contra del veto temporal y se dijo "convencida" de que "la guerra decidida contra el terrorismo no justifica que se coloque bajo sospecha generalizada a personas en función de una determinada procedencia o religión", según indicó el portavoz del Gobierno alemán, Steffen Seibert.



La compañía Brusssels Airlines, que opera a EE.UU.desde Zaventem (Bruselas), explicó a Efe que ningún pasajero se ha visto afectado por el veto temporal dado que no había ciudadanos de nacionalidades afectadas en sus últimas operaciones.



Por contra, en la vecina Holanda, fuentes de la compañía aérea KLM han confirmado a Efe que dos pasajeros de Oriente Medio que hacían transbordo en Amsterdam para volar a Estados Unidos han sido devueltos a sus países de origen.



Trump firmó este viernes una acción ejecutiva sobre medidas de vigilancia de personas que viajan a EE.UU. que supuso la suspensión de visados para personas procedentes de Irán, Siria, Irak, Somalia, Sudán, Yemen y Libia, países todos de mayoría musulmana.