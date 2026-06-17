Beto Coral sería deportado: permaneció más de 10 años de manera irregular en EE. UU.

El activista colombiano Franklin Humberto Coral, conocido como Beto Coral, fue detenido con fines de expulsión de los Estados Unidos, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).

La razón: permaneció en ese país de manera irregular durante más de una década, habiendo ingresado en 2015 con visa tipo B1/B2, es decir, con visa de turismo, que le permitía permanecer únicamente durante seis meses.

Un portavoz del DHS emitió un comunicado sobre la situación actual del activista, situación que abre la puerta incluso a una prohibición de 10 años para regresar a los Estados Unidos. En ese pronunciamiento no se hace referencia a su proceso de asilo ni tampoco a su activismo político.

“El 16 de junio, ICE arrestó a Franklin Humberto Coral-Garrido, un inmigrante indocumentado de Colombia. Coral-Garrido ingresó al país en diciembre de 2015 con una visa B1/B2 que le permitía permanecer en el país durante seis meses. En violación de las leyes de nuestra nación, permaneció en el país más allá del tiempo permitido por su visa durante 10 años. Permanecerá bajo custodia del ICE a la espera de los procedimientos de expulsión”, dice el pronunciamiento.



El mensaje fue acompañado, además, por una posición del DHS sobre las políticas actuales de migración.

“Estados Unidos ofrece a los inmigrantes indocumentados 2.600 dólares y un vuelo gratuito para que se autoexpulsen ahora. Invitamos a toda persona que se encuentre aquí ilegalmente a aprovechar esta oferta y a preservar la oportunidad de regresar a EE. UU. por la vía legal correcta para vivir el sueño americano. De lo contrario, será arrestado y deportado sin posibilidad de regresar”.

Más temprano, la Embajada de Colombia en Estados Unidos había informado que ya adelantaba las gestiones de asistencia consular a Coral, luego de su detención por parte de autoridades migratorias en Arizona.

Publicidad

A través de un comunicado, la representación diplomática señaló que el Consulado General de Colombia en Los Ángeles activó desde el martes los protocolos de atención, luego de que se conocieran los videos de la captura del activista colombiano. Además, indicó que ya se estableció contacto con las autoridades competentes para hacer seguimiento a su situación.

