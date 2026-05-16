Bloqueos en vías y toma de aeropuerto por seguidores de Evo Morales escalan situación en Bolivia

Las protestas impulsadas por seguidores del expresidente Evo Morales continúan escalando en Bolivia con episodios de violencia, bloqueos de carreteras y ataques contra periodistas y fuerzas del orden, en rechazo al supuesto intento de captura del exmandatario y en medio de denuncias de desestabilización contra el Gobierno del presidente Rodrigo Paz Pereira, por parte de algunos sectores que dicen tener reclamos.

Uno de los hechos más graves se registró en Cochabamba, donde grupos afines a Morales tomaron el aeropuerto de Chimoré, en la región del Chapare, denunciando un presunto operativo apoyado por la DEA para detener al exgobernante. Los movilizados también aseguraron haber ingresado a instalaciones de la Novena División del Ejército, informó el diario La Razón.

Las movilizaciones, que ya cumplen once días, son señaladas por distintos sectores como una ofensiva para forzar la caída del Gobierno. En ese contexto, el presidente del Parlamento del Mercosur (Parlasur), Rodrigo Gamarra, rechazó cualquier acción destinada a “alterar el orden democrático” o “desestabilizar” a la administración de Rodrigo Paz.

A ese pronunciamiento se sumaron Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Panamá, Paraguay y Perú, países que emitieron un comunicado conjunto rechazando “toda acción orientada a desestabilizar el orden democrático” en Bolivia, reseñó la agencia EFE.



Las protestas se producen después de que la semana pasada se emitiera una orden de captura contra Evo Morales por un caso de presunta pedofilia. La investigación involucra a una menor de 15 años que quedó embarazada y busca establecer si de esa relación nació una hija del exmandatario.

Mientras tanto, la violencia en los puntos de bloqueo se intensificó, especialmente en zonas rurales al sur de La Paz, como Lipari y Huajchilla, donde equipos de prensa denunciaron agresiones, secuestros y ataques con explosivos caseros, informó el periódico El Deber.

Entre los medios afectados figura Radio Televisión Popular (RTP), cuyo vehículo fue apedreado mientras los trabajadores permanecían dentro de la unidad. Imágenes del hecho muestran a integrantes del equipo con lesiones tras el ataque.

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También resultó herido el periodista de Unitel, Vladimir Rojas, quien cayó durante un operativo policial y sufrió una lesión debajo de la rodilla izquierda. Los bloqueadores aprovecharon el momento para secuestrarlo, durante varias horas, dejándolo incomunicado después de destruir su teléfono celular.

Los grupos movilizados, dispersados inicialmente por las fuerzas del orden durante la madrugada, volvieron a reorganizarse horas después aprovechando la geografía montañosa de la región. Desde los cerros que rodean la vía principal lanzaron piedras, dispararon hondas y detonaron cargas de dinamita contra policías y periodistas.

Pese al uso de gases lacrimógenos, la Policía no logró controlar completamente la situación debido a que los químicos se disipaban rápidamente en los espacios abiertos. Tras varias horas de enfrentamientos, las fuerzas del orden retrocedieron y los bloqueadores reinstalaron los cortes en la carretera que conecta La Paz con Río Abajo.

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De acuerdo con reportes policiales, cuatro personas fueron arrestadas y otras 18 quedaron aprehendidas, siendo trasladadas a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde esperan sus audiencias cautelares.

Además, un efectivo policial resultó herido por explosivos de dinamita utilizados durante los ataques y tuvo que ser evacuado a un centro médico.

Testimonios de algunos campesinos de la zona sostienen que muchos de los participantes en los disturbios no pertenecen a la región y que gran parte de ellos serían jóvenes trasladados en motocicletas y vehículos particulares, algunos de los cuales fueron decomisados por la Policía.