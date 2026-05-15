¿Podría repetirse en Cuba una operación como la captura de Maduro? Exalto oficial de la CIA responde

La reciente visita del director de la CIA, John Ratcliffe, a La Habana encendió las alertas sobre un posible endurecimiento de la política de Estados Unidos hacia Cuba. Así lo afirmó Rick de la Torre, exalto oficial de operaciones de la CIA, quien aseguró en Recap Blu que este tipo de encuentros “no ocurren por accidente” y representan una señal política y estratégica para toda América Latina.

“Un director de la CIA no viaja a La Habana para una visita simbólica. Eso no ocurre por accidente”, afirmó De la Torre durante la entrevista. Según explicó, el hecho de que Ratcliffe se reuniera con altos funcionarios cubanos, incluido el nieto de Raúl Castro, demuestra que Washington busca enviar “un mensaje directo a la gente que realmente manda en Cuba”.

El exfuncionario sostuvo que el poder en la isla no reside únicamente en las instituciones formales, sino en “la seguridad del Estado, los servicios de inteligencia, la economía militar y la red de la familia Castro”.



Estados Unidos, Cuba y la presión sobre el régimen

Durante la conversación, De la Torre comparó parcialmente la situación cubana con la venezolana, aunque aclaró que ambos escenarios tienen diferencias estructurales.

“La administración Trump está usando presión para obligar a una dictadura a tomar decisiones”, señaló. Sin embargo, advirtió que “Cuba no es Venezuela”, debido al peso histórico de la Revolución Cubana, su relación con Rusia y su aparato de inteligencia en el Caribe.



El exoficial indicó que Washington busca que Cuba tome una decisión frente a su modelo político. “Cuba va a tener que decidir si va a entrar a una comunidad de países que defienden los derechos humanos o si va a seguir bajo este sistema de represión”, expresó.

Asimismo, afirmó que Estados Unidos volvió a considerar a América Latina y el Caribe como un “espacio estratégico”, especialmente por temas de seguridad, crimen organizado y presencia de gobiernos considerados adversarios de Washington.



Posibles acciones judiciales contra Raúl Castro

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la eventual construcción de un proceso judicial contra Raúl Castro por el derribo de aeronaves civiles de la organización Hermanos al Rescate en 1996.

“Eso no es solo simbolismo legal, eso es Washington diciéndole al régimen cubano que el pasado todavía importa”, afirmó De la Torre.

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El exoficial agregó que una acusación formal rompería “la mitología de poder permanente e impunidad permanente” construida alrededor de la familia Castro.

Además, sostuvo que el mensaje también alcanza a América Latina. “Los crímenes siguen siendo crímenes”, afirmó, al señalar que ciertos liderazgos políticos en la región han intentado escudarse “detrás de una bandera ideológica”.



Cuba, Colombia y el panorama regional

De la Torre también vinculó el contexto cubano con el escenario político regional y las próximas elecciones en Colombia. Según indicó, Estados Unidos observa nuevamente a la región como un territorio clave para el equilibrio geopolítico.

“Hay una decisión que hay que tomar en este hemisferio”, aseguró. “¿Se van a aliar más con esos derechos humanos, con la democracia, con un sistema más aliado a los Estados Unidos, o se van a convertir en países con más conexiones con gobiernos antidemocráticos como China?”.

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