Bukele busca un tercer mandato y defiende la reelección indefinida en El Salvador

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, defendió este martes la figura de la reelección presidencial indefinida, luego de responder a cuestionamientos sobre la reforma constitucional que abrió la puerta para que aspire a un tercer mandato consecutivo. La declaración se produjo un día después de que su partido, Nuevas Ideas (NI), anunciara que el mandatario obtuvo la candidatura presidencial para las elecciones previstas en 2027.La controversia surgió en la red social X, donde Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), criticó que El Salvador se sumara a los países latinoamericanos con reelección indefinida."Países con reelección indefinida en América Latina: Venezuela, Nicaragua, El Salvador. Que quede muy claro en qué club entra ahora Nayib Bukele", escribió la defensora de derechos humanos.

Bukele compara el modelo con democracias parlamentarias

En respuesta, Bukele rechazó la comparación y sostuvo que la posibilidad de permanecer en el poder sin un límite estricto de mandatos también existe en varias democracias consolidadas.

"También la tienen Canadá, Reino Unido, Alemania, Australia, Nueva Zelanda, Irlanda, Italia, los Países Bajos, Bélgica, Suecia, Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia, Luxemburgo, Austria, Suiza y Japón, entre muchos otros países. Pero la idea es que suene mal", escribió el mandatario, acompañando el mensaje con un emoji de risa.La respuesta del presidente se produce en medio del debate generado por la reforma constitucional aprobada en julio de 2025, que modificó las reglas de elección presidencial en El Salvador.

Bukele avanza hacia las elecciones de 2027

El lunes, el partido oficialista Nuevas Ideas informó que Bukele ganó las elecciones primarias internas realizadas el domingo, convirtiéndose en el candidato presidencial de la colectividad para los comicios generales de febrero de 2027. Hasta el momento, el mandatario, de 42 años, no se ha pronunciado públicamente sobre ese proceso interno, en el que, según la información disponible, no tuvo contendientes. El siguiente paso será la inscripción oficial de su candidatura ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE), trámite que deberá realizarse entre el 1 de octubre y el 19 de noviembre de 2026, conforme al calendario electoral.



La reforma constitucional que abrió el camino al tercer mandato

La posibilidad de una nueva candidatura presidencial quedó habilitada tras la reforma constitucional aprobada por la Asamblea Legislativa el 31 de julio de 2025.El Congreso, controlado ampliamente por el partido Nuevas Ideas, aprobó y ratificó las modificaciones a varios artículos de la Constitución en una misma jornada, sin un proceso previo de discusión legislativa ni debate parlamentario. Los cambios incluyeron la autorización para la reelección presidencial indefinida, la ampliación del período presidencial de cinco a seis años, la eliminación de la segunda vuelta electoral y el adelanto de las elecciones presidenciales para 2027, cuando también se renovarán la Asamblea Legislativa y las alcaldías.

Popularidad alta, pero con desafíos económicos

Diversas encuestas recientes muestran que Bukele mantiene elevados niveles de aprobación, impulsados principalmente por su estrategia de seguridad y la reducción de los homicidios mediante el combate a las pandillas.

No obstante, distintos sondeos también reflejan un aumento de las preocupaciones ciudadanas relacionadas con la economía, el costo de vida y el empleo, temas que se perfilan como algunos de los principales retos para el Gobierno en los próximos años.

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Bukele inició su segundo mandato consecutivo el 1 de junio de 2024, pese a que la Constitución vigente antes de la reforma prohibía la reelección inmediata. Con los cambios constitucionales aprobados en 2025, el calendario electoral fue modificado y el país celebrará nuevas elecciones presidenciales en 2027, permitiendo al mandatario buscar un tercer período consecutivo al frente del Ejecutivo.