Camilla Fabri, esposa de Alex Saab, abandona Venezuela para regresar a Italia

Camilla Fabri, esposa del empresario colombiano y presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, abandonó Venezuela para regresar a su Italia natal, una semana después de la extradición de su marido a Estados Unidos.

La Cancillería italiana confirmó en primicia al director del servicio informativo de Blu Radio, Ricardo Ospina, que Fabri y sus hijos salieron de Venezuela con rumbo a Italia luego de la detención de su exesposo en la ciudad de Miami.

Atención: La agencia @EFEnoticias citando al gobierno italiano confirma la primicia de @BluRadioCo La esposa e hijos de @AlexNSaab salieron de Venezuela rumbo a Italia. https://t.co/duEZkO5R9y https://t.co/uGnmtjrt6f — Ricardo Ospina (@ricarospina) May 23, 2026

Camilla Fabri, nacida en Roma en 1994, ocupó cargos en el Gobierno del expresidente Nicolás Maduro, encarcelado en Estados Unidos desde su captura en enero, como viceministra para la Comunicación Internacional entre junio de 2025 y febrero de 2026, y también presidió el programa gubernamental Gran Misión Vuelta a la Patria.



Fabri está casada y tiene dos hijas con Alex Saab, exministro y amigo personal de Maduro, acusado por Estados Unidos de haberse enriquecido de forma ilícita mediante contratos gubernamentales y de ser el presunto testaferro del líder chavista.

Precisamente, el regreso de Camilla Fabri a Italia se produce una semana después de que el Gobierno de Venezuela, encabezado por Delcy Rodríguez, extraditara a Alex Saab a Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero en un tribunal federal de Miami.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró que la deportación del presunto testaferro de Nicolás Maduro fue aprobada teniendo en cuenta los intereses del país.

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Por otro lado, Alex Saab y Camilla Fabri también han tenido problemas con la Justicia italiana.

El pasado enero, el propio Saab informó que alcanzó un acuerdo con la Fiscalía italiana para poner fin a un juicio ante el Tribunal de Roma, en el que ambos estaban acusados de blanqueo de capitales. Según medios italianos, él aceptó una condena de un año y dos meses de prisión y ella una de un año y siete meses.