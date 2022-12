Canciller confirma que paso en frontera con Venezuela no volverá a ser abierto

Tres determinaciones adoptaron las autoridades nacionales frente a la continuidad del corredor humanitario:



-No se permitirá el paso de venezolanos el próximo fin de semana en búsqueda de alimentos y medicamentos.



-Se realizarán operativos para verificar quiénes cumplen la normatividad de migración.



-Se confirmó un plan de abastecimiento para Cúcuta.



“Hemos tomado la deicisón de que no se va a repetir una jornada adicional como estas que han pasado las últimas semanas, vamos a trabajar para que ya la próxima apertura sea definitiva, así que el próximo fin de semana no habrá paso como lo hubo este fin de semana y el anterior”, manifestó Holguín.



Para este martes se tiene prevista una nueva reunión entre autoridades de Colombia y Venezuela en San Cristóbal del Táchira.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:



-Ocho horas completa la sala extraordinaria citada en la Corte Constitucional para estudiar sí le dan vía libre al plebiscito por la Paz. Aún no hay humo blanco.



-Blu Radio conoció que ya se inició la erradicación manual con glifosato en dos departamentos del país. Con esto, la Policía Antinarcóticos y el mismo Ministerio de Defensa buscan disminuir de manera eficaz los cultivos ilícitos.



-Como consecuencia del asesinato de Miguel Maza, hijo del exdirector del DAS Miguel Maza Márquez, las autoridades de Bolívar alistan un consejo de seguridad en la población de Magangué para mañana.



-Ecopetrol reveló que la Planta de Gas Gibraltar lleva más de 30 días fuera de operaciones y se está afectando el suministro de gas de familias de la región.



-Se duplicaron las muertes de bebés en el principal hospital para neonatos de Venezuela, debido a falta de personal y medicinas.



-La Secretaría Distrital del Hábitat profirió la primera sanción contra la Constructora Ormeco S.A. por entregar un conjunto residencial en la localidad de Usme con toda la estructura deteriorada.



-Se conocen detalles de cómo será el desfile militar para el 20 de julio, además de los ensayos y el cierre del espacio aéreo en Bogotá.