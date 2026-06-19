Candidato presidencial Roberto Sánchez anuncia protesta por resultados electorales en Perú

El candidato izquierdista a la presidencia de Perú, Roberto Sánchez, que va perdiendo en el conteo oficial por estrecho margen ante la derechista Keiko Fujimori, anunció el jueves una protesta en defensa del voto tras alegar presuntas irregularidades en el escrutinio.

La marcha se realizará este viernes en Lima y ocurrirá luego de que Fujimori amplió a casi 40.000 votos su ventaja sobre Sánchez con cerca del 99,40% de las actas escrutadas.

Fujimori reunía el 50,10% de los votos frente al 49,89% de Sánchez, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) publicados en su página web.

"El partido ha convocado a una jornada de protesta que exige justicia electoral y el reconocimiento a la victoria del pueblo", dijo Sánchez en una rueda de prensa en la sede del partido Juntos por el Perú.



Según el líder izquierdista, se tratará de una "movilización pacífica" en la que pedirán el "respeto al voto".

La coalición Juntos por el Perú aseguró el jueves que hubo irregularidades en la cadena de custodia de las actas de votación de los peruanos en Estados Unidos y en Argentina.

La voluntad popular "está siendo vulnerada por una grave afectación a la defensa de ese voto, a la normativa electoral, al haber cambiado los procedimientos de la elección en la segunda vuelta con el voto de los peruanos en el exterior", dijo Sánchez.

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Por ello, la agrupación ha pedido anular miles de votos de los peruanos en el exterior.

Para declarar un ganador la autoridad electoral debe revisar aún actas impugnadas que contienen unos 256.000 votos, lo que puede llevar al menos dos semanas. La segunda vuelta se realizó el 7 de junio.

Fuerza Popular, agrupación de Fujimori, ha señalado que esperará el 100% del conteo para proclamarse ganadores.

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Una delegación de la Unión Europea señaló que la segunda vuelta se desarrolló de manera "tranquila y ordenada", en el contexto de una campaña polarizada.

El balotaje enfrentó a la hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y a Sánchez, heredero político del exmandatario Pedro Castillo, preso tras un fallido autogolpe de Estado en 2022.

Es la cuarta vez que Fujimori compite por la presidencia, mientras que para Sánchez es su primera postulación.

El vencedor sustituirá el 28 de julio al presidente interino José María Balcázar para un mandato de cinco años.