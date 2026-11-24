La embajada de China en Colombia mostró este lunes su "firme rechazo" por la visita de unos congresistas colombianos a Taiwán e instó a Bogotá, en un contundente mensaje, a "corregir el error y eliminar el impacto negativo" que esto ha supuesto para las relaciones bilaterales.

En un comunicado difundido en redes sociales, la embajada advirtió que "la cuestión de Taiwán" -que opera de manera independiente desde hace décadas, pero Pekín considera parte de su país- es "el núcleo de los intereses centrales de China y constituye la primera línea roja infranqueable en las relaciones entre China y Colombia".

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"China insta al Gobierno y Congreso de Colombia a honrar su compromiso político con el principio de 'Una Sola China' y reiterarlo públicamente, adoptar de inmediato medidas eficaces para corregir el error y eliminar el impacto negativo, poner freno a todo tipo de intercambios oficiales con las autoridades de Taiwán", urgió el comunicado.

Comunicado China Foto: Embajada de China

Un grupo de nueve congresistas -miembros de la Comisión Segunda del Senado, encargada de asuntos internacionales y comercio exterior- partió este lunes hacia Taiwán con un programa que busca explorar la posibilidad de ahondar las relaciones comerciales, tecnológicas, académicas y de cooperación.



La embajada, yendo un paso más allá, animó al Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella a "salvaguardar con acciones concretas la tendencia general de desarrollo de las relaciones entre China y Colombia".

La legación diplomática lamentó que incluso algunos congresistas llamaron públicamente 'embajador' al representante de la Oficina Comercial de Taipéi en Colombia".

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Esto, a juicio de Pekín, "interfiere brutalmente en los asuntos internos de China, socava la soberanía y la integridad territorial de China, envía una señal gravemente errónea a los separatistas (...) y causa un impacto político sumamente negativo.

"China llama la atención a todos los sectores de Colombia a que estén alerta" y no se dejen convencer por los discursos -y "la plata"- de las autoridades de Taiwán y de su representante en Bogotá.

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China ya es el segundo socio comercial de Colombia -por detrás tan solo de Estados Unidos- y en los últimos meses ha llegado a colocarse como primero, según cifras oficiales.

China es una civilización. Sin china no se hubiera podido derrotar el fascismo en 1945, por eso, por turismo no se debe ayudar a dividir una civilización. El Pacto Histórico propone un dialogo entre civilizaciones humanas como base para construir una humanidad libre. Y rechaza la… pic.twitter.com/dzRSvYNRut — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 21, 2026