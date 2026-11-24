El papa Francisco confesó en su diario personal, un cuadernillo de tapas negras en el que escribió sus reflexiones entre 1992 y 2024 y que se publicará este martes en todo el mundo, la tentación de sentirse omnipotente durante su pontificado y varios episodios en los que notó la presencia del diablo.

Así lo cuenta el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, en el libro 'El diario íntimo del papa Francisco (Debate)', en el que reflexiona sobre los escritos que el pontífice confiaba, con su letra pequeña y casi indescifrable, a un cuadernillo hasta ahora desconocido.

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En esta agenda negra escribió 86 páginas antes de su elección papal y otras 55 entre el 21 de julio de 2013 y el 18 de agosto de 2024, cuando ya era papa.

Papa Francisco Foto: AFP

El cardenal Fernández explica que la publicación del diario de Francisco llega después de que el pontífice le mostrara, en su residencia de Santa Marta, una agenda vieja de tapas negras con anotaciones y le dijera: "De esto, verán ustedes".



El purpurado destaca que las cuestiones más reservadas están escritas en clave y que se han evitado nombres y detalles que puedan afectar a terceros.

El Bergoglio más íntimo

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El propósito del libro es mostrar a un Jorge Bergoglio sin adornos y responder a "quienes lo odian intensamente y quisieran borrar su memoria. Por consiguiente, interpretan todo de tal modo que construyen la figura de un monstruo: falso, sin fe, manipulador, cínico y sin convicciones reales".

El libro recoge diferentes facetas del papa Francisco y momentos de su intimidad, como cuando el 3 de enero de 1999 escribió: "En la capilla, hablando con el Señor, le dije que me había escapado de su presencia por la dispersión. Se sonrió".

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También incluye apuntes de su pontificado, como el del 26 de febrero de 2015: "La Merkel me decía que en las guerras siempre hubo crueldad, pero que ahora se veía por los medios y por eso se tenía más conciencia".

Fernández reúne además frases del diario en las que Francisco se cuestionaba con dureza, como cuando en 2022 se lamentó "del Jorge soberbio, autosuficiente, cínico y mentiroso de sí mismo".

Otra de las reflexiones está relacionada con la cercanía de la muerte, una sensación que aparece desde 1996, cuando tenía 60 años, y que se expresa en frases como: "Me queda poco tiempo de vida" (5 de enero de 1997). En más de una ocasión, también ofreció su vida al Señor: "Quizás sea lo mejor para no seguir haciendo daño" (3 de agosto de 1997).

Papa Francisco con una flor blanca. Foto: AFP

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¿Qué escribió Francisco sobre la tentación de poder y la voz del demonio?

Las frases más llamativas del diario son las relacionadas con su temor a caer en la tentación del poder.

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Francisco escribió: "Me di cuenta de que los argentinos me quitaban mucho tiempo... y junto con esto se iba atrasando el trabajo", de manera que se acumulaban los problemas y debía trabajar hasta tarde. Fernández explica que esa situación estaba relacionada con no saber decir que "no", asumir asuntos y problemas como si fuera omnipotente. En ese contexto, el pontífice escribió: "Sentí claramente la voz del demonio" (25 de noviembre de 2018).

El libro también aborda un proceso de 'crisis' que duró dos años, entre 2021 y 2022, en el que el papa argentino aseguraba que estaba en "el comienzo del otro camino", que definía como el "del alejamiento y de la mundanidad". En sus apuntes también mencionaba el contexto: "problemas de gobierno, presiones por las decisiones a tomar, y sequedad y desolación".

El 30 de diciembre de 2022, Francisco manifestó su rechazo a convertirse en alguien "que usa a los otros como muñequitos".

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En su diario se describen hasta tres momentos en los que sintió la presencia del diablo, uno de ellos durante su regreso del viaje a Chile, que estuvo marcado por las críticas ante las acusaciones de abusos y de ocultamiento por parte de obispos del país, a quienes él había creído.

"En una situación, días después de mi llegada a Roma, en una reunión, lo vi y sentí su voz, triunfante, poseedora de todo: ahora logré todo lo que quería".

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En esa misma entrada relacionó la experiencia con el sufrimiento que le dejó el viaje: "Desolado por la situación chilena y el diálogo con los periodistas en el avión. Allí caí del catre, me hice consciente de la gravedad del problema... Me costó asumir lo de Chile, no pensé que fuera tan grave".

La última anotación del diario, fechada el 18 de agosto de 2024, dice: "En un breve recorrido por mi vida vi las veces que el demonio se me hizo presente. No puedo olvidar sus ojos en las dos primeras: desde el auto, cuando volvía a casa, y en el coro durante la misa. Sin embargo, siempre reaparece a través de diversas situaciones... Sentí la invitación del Señor a estar más atento y ser más cuidadoso, y no permitir su presencia. Pido a la Virgen que me cuide y me ayude".