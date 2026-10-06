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Blu Radio  / Mundo  / Christa Pike, consciente y hablando tras aplicación de inyección letal: según sus abogados

Christa Pike, consciente y hablando tras aplicación de inyección letal: según sus abogados

La mujer permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

Christa Pike.jpg
Christa Pike.
Foto: EFE, archivo Blu Radio.
Por: EFE
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Christa Pike, la mujer que sobrevivió la semana pasada a una ejecución fallida en Tennessee, se encuentra consciente y puede hablar, según informaron este martes sus abogados.

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"Su recuperación no tiene precedentes médicos. Su pronóstico sigue siendo incierto pero, como mínimo, prevemos una larga recuperación", declararon en un comunicado sus abogados, Randy Spivey y Kelly Gleason.

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Pike, de 50 años, continúa recibiendo atención médica tras haber sobrevivido a la administración de dos dosis letales de pentobarbital y haber sido hospitalizada después del fallido intento de ejecución del 30 de septiembre, según detallaron sus abogados.

La mujer permanece esposada a una camilla en cuidados intensivos y bajo custodia policial.

Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte
Christa Pike, la mujer que sobrevivió a la pena de muerte.
Foto: Redes sociales

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Es la segunda vez este año que falla una ejecución en el estado de Tennessee, por lo que el gobernador estatal, Bill Lee, suspendió temporalmente todas las ejecuciones previstas para el resto de 2026.

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A ello se sumó la dimisión este sábado del comisario del Departamento Correccional de Tennessee, Frank Strada.

Pike, condenada a muerte en 1996 por el asesinato de su compañera de estudios Colleen Slemmer un año antes, era la primera mujer que iba a ser ejecutada en este estado en más de 200 años.

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Tennessee ha ejecutado a 17 reclusos desde el restablecimiento de la pena capital en Estados Unidos en 1977, según datos del Death Penalty Information Center, organización que recopila estadísticas sobre estas sentencias en todo el país.

Actualmente, 42 personas se hallan en el corredor de la muerte en Tennessee.

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