Sale a la luz audio de Christa Pike antes de sobrevivir a las dos inyecciones letales

Dos semanas antes de que las autoridades de Tennessee intentaran ejecutar a Christa Pike mediante inyección letal, la mujer ya había advertido sobre uno de los principales temores que tenía frente al procedimiento.

En un audio revelado por The New York Times, Pike manifestó ante funcionarios del Departamento Correccional de Tennessee (TDOC) su preocupación por la posibilidad de que el personal médico no pudiera administrar correctamente el pentobarbital. “Lo que me preocupa de nuestro método de inyección letal es, sencillamente, que no tengo buenas venas”, afirmó.

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Pike también cuestionó la preparación del médico encargado de colocarle una vía central y recordó lo ocurrido meses atrás con Tony Carruthers, otro condenado a muerte en Tennessee cuya ejecución fue suspendida después de que los profesionales no consiguieran establecer las vías intravenosas requeridas.

Vivió mi peor pesadilla. Detalle por detalle. Y yo no quiero pasar por eso dijo Pike en la grabación

La preocupación de la mujer terminó cobrando relevancia durante el procedimiento realizado el 30 de septiembre en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Nashville. Según sus abogados, el personal médico utilizó al menos siete agujas para intentar establecer el acceso intravenoso y una de ellas habría terminado doblada en un ángulo de 90 grados.



Durante la ejecución, Pike manifestó un fuerte dolor y una sensación de quemazón en los brazos. “Siento que el brazo me va a reventar”, llegó a decir, además de preguntar si lo que estaba experimentando era normal.

Caso Christa Pike. Foto: Redes sociales

La primera dosis de pentobarbital fue administrada alrededor de las 21:30, hora argentina. Sin embargo, Pike continuó respirando, por lo que aproximadamente una hora después recibió una segunda dosis. Testigos del procedimiento dijeron que la mujer continuó con vida y que incluso se escuchaban sus ronquidos después de las dos inyecciones.

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Posteriormente, los periodistas que presenciaban la ejecución fueron retirados del lugar y Pike fue trasladada en ambulancia a un hospital de Nashville. El caso generó interrogantes debido a que Tennessee no ha explicado por qué las dos dosis previstas en su protocolo no provocaron la muerte de la condenada. El propio TDOC sostuvo que sus funcionarios siguieron los pasos establecidos y que el medicamento utilizado había demostrado ser efectivo.

En la grabación, Pike también habló del medicamento utilizado para las ejecuciones mediante inyección letal. La mujer expresó temor por el pentobarbital y por los efectos que, según había escuchado, podía producir durante el procedimiento.

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“Supuestamente, quema muchísimo”, manifestó Pike, al recordar que había escuchado comparar el medicamento con “Drano”. También expresó su miedo a sufrir una muerte prolongada y dolorosa.

Su abogado Randy Spivey sostuvo después del procedimiento que lo ocurrido no había sido simplemente una falla técnica. Según el defensor, Pike tenía antecedentes de dificultades con sus venas y había solicitado previamente una alternativa a la inyección letal: un pelotón de fusilamiento integrado exclusivamente por mujeres, una opción que no está contemplada en Tennessee.

“No era miedo a morir. Era miedo a una muerte prolongada, dolorosa y traumática, y eso fue lo que sucedió, solo que sin llegar a morir”, afirmó Spivey.

Christa Pike // Foto: AFP

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La situación de Pike sigue siendo crítica. Sus abogados informaron que permanece inconsciente, intubada y conectada a un respirador artificial en un hospital de Nashville. Una moción presentada ante la justicia señala que ingresó con los brazos hinchados, quemados y con ampollas, mientras los médicos trabajan para tratar las consecuencias de la exposición al pentobarbital.

El caso de Pike ocurrió apenas unos meses después del intento fallido de ejecución de Tony Carruthers en Tennessee. En mayo, los funcionarios no consiguieron completar el procedimiento porque, aunque lograron establecer una vía principal, no pudieron encontrar una vena adecuada para la vía de respaldo exigida por el protocolo estatal.

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Los intentos para establecer una vía central también fracasaron y, después de más de una hora, las autoridades suspendieron la ejecución.

Para la defensa de Pike, ese antecedente demostraba que existía un riesgo que las autoridades conocían antes de intentar ejecutar a la mujer. Ahora, el gobierno de Tennessee ordenó una revisión independiente de lo ocurrido y suspendió la ejecución que todavía estaba programada para este año.

Pike, de 50 años, permanece en el corredor de la muerte desde 1996 por el asesinato de Colleen Slemmer, ocurrido en Knoxville en 1995, cuando ambas eran jóvenes. Pike tenía 18 años al momento del crimen.

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Su caso iba a marcar además la primera ejecución de una mujer en Tennessee desde 1819. Tras el fallido procedimiento, su defensa pidió que se preserve la evidencia relacionada con la ejecución y que su condena a muerte sea conmutada.

La oficina del alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, también pidió a Tennessee que no vuelva a intentar ejecutar a Pike y cuestionó el sufrimiento derivado del procedimiento. Mientras tanto, las autoridades estatales buscan determinar qué ocurrió durante una ejecución que la propia condenada había advertido que temía semanas antes.