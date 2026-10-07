Christa Pike estuvo a punto de ser desconectada, pero mostró signos de reanimación

Una condenada a muerte que sobrevivió a su ejecución en Estados Unidos estaba a punto de ser desconectada de los aparatos de soporte vital cuando mostró signos de reanimación, informó su abogado este miércoles.

Una semana después de que Christa Pike sobreviviera a la inyección letal, el estado de Texas llevó a cabo la ejecución de un hombre de 46 años utilizando el mismo método.

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Contra todo pronóstico Pike, de 50 años, sobrevivió a dos dosis de pentobarbital el miércoles pasado, en un penal de Tennessee.

La mujer quedó en estado crítico y fue trasladada a un hospital. Ahora puede hablar y sabe identificarse.



"El lunes por la noche entendíamos que Christa estaba con muerte cerebral y que el soporte vital sería retirado al día siguiente", dijo su abogado Randy Spivey a los periodistas.

"Pero el martes, para sorpresa de todos, Christa se despertó y empezó a hablar", explicó.

Christa Pike. Foto: Redes sociales

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Cuando era adolescente Pike secuestró y torturó hasta la muerte a una compañera, con la complicidad de su pareja.

Fue juzgada y condenada a muerte en 1996, una pena que tardó tres décadas en ser ejecutada, tras largas apelaciones. Ahora está esposada a la cama, a la espera de su suerte.

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"Habla de forma limitada", dijo otra abogada, Luke Ihnen, en una audiencia judicial.

"El personal médico ha pedido que se le retiren las esposas y se les ha denegado esa solicitud", dijo Ihnen.

Un anestesiólogo contratado por los abogados de Pike como perito antes de su ejecución dijo a la BBC que ya no estaba conectada al respirador.

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No tiene "ningún recuerdo, creo, del intento de ejecución", señaló Joel Zivot.

Los abogados pidieron al gobernador de Tennessee, Bill Lee, que conmute la condena de Pike por cadena perpetua.



Otra ejecución en Texas

El tribunal ordenó a las autoridades penitenciarias estatales que preserven todas las pruebas relacionadas con la ejecución fallida, incluidos suministros médicos, desechos y grabaciones de audio y video.

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Lo ocurrido reavivó el debate sobre la pena de muerte en Estados Unidos.

El gobernador suspendió las ejecuciones en Tennessee a la espera de una investigación independiente. El jefe del sistema penitenciario del estado dimitió.

El departamento de Correcciones de Tennessee, encargado de las prisiones para adultos, sostiene que siguió el protocolo.

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Texas llevó a cabo una ejecución por inyección letal este miércoles por la noche, la primera en Estados Unidos desde lo ocurrido con Pike.

Jamaal Howard fue condenado a muerte por matar a un dependiente de una tienda durante un robo en el año 2000.

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Sus abogados trataron de aplazar su ejecución, citando el caso de Pike, pero fue declarado muerto a las 20H03 hora local (01H03 GMT del jueves).

"Lo siento por lo que pasó, desearía que algún día pudieran aprender a perdonarme", dijo Howard antes de morir.



La primera en sobrevivir

El anestesiólogo Zivot afirmó a The New York Times que Pike tiene venas pequeñas, lo que habría dificultado la inserción de la vía para administrar pentobarbital, un sedante que suprime la respiración.

Según los abogados de la mujer, sus brazos se pusieron morados durante la ejecución y ella informó de una sensación de ardor.

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Estas son indicaciones, dijo Zivot, de que parte del pentobarbital había entrado en el tejido de sus brazos y no en su torrente sanguíneo.

El pentobarbital utilizado en su ejecución también podría haber estado degradado, añadió.

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El Death Penalty Information Center, que publica datos y análisis sobre la pena de muerte en Estados Unidos, afirmó que Pike fue la primera reclusa en sobrevivir después de recibir inyecciones con dosis letales de fármacos de ejecución.

Pike tenía 18 años cuando ella y su novio golpearon y mataron a Colleen Slemmer, de 19 años, en un campamento de formación profesional.

El asesinato acaparó la atención nacional después de que el cuerpo fuera hallado con una estrella de cinco puntas grabada en el pecho, un símbolo asociado con el satanismo.

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Pike habría sido la primera mujer ejecutada por el estado de Tennessee en más de 200 años.

La pena de muerte se abolió en 23 de los 50 estados de Estados Unidos, mientras que otros tres —California, Oregón y Pensilvania— mantienen moratorias.

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El Pentágono dijo el lunes que el presidente Donald Trump aprobó la ejecución de Nidal Hasan, un psiquiatra del Ejército que mató a 13 personas e hirió a más de veinte en Fort Hood, Texas, en 2009.

La ejecución de Hasan por fusilamiento, programada para el 3 de diciembre, sería la primera realizada por las fuerzas armadas de Estados Unidos desde 1961.