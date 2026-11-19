Colombia tendrá un papel estratégico en el desarrollo del Escudo de las Américas, la iniciativa impulsada por Estados Unidos para fortalecer la cooperación regional contra los carteles del narcotráfico. Así lo aseguró Manuel Superville, coronel retirado del Ejército estadounidense, experto militar y analista de seguridad internacional, durante una entrevista con Mañanas BLU.

El exmilitar explicó que la importancia de Colombia responde tanto a su ubicación geográfica como a la relación histórica de cooperación entre las Fuerzas Armadas de ambos países. En ese sentido, sostuvo que el territorio colombiano será uno de los principales focos de atención de Washington dentro de esta estrategia.

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"Colombia sigue siendo el punto clave para todo este esfuerzo", afirmó Superville, al referirse a los alcances de la iniciativa y a la participación que podrían tener los países de la región en las operaciones contra las organizaciones criminales.

Colombia, prioridad en la estrategia de defensa de Estados Unidos

El coronel retirado señaló que la política de defensa estadounidense ha experimentado una reorientación desde el cambio de administración en la Casa Blanca. Según explicó, mientras anteriormente la atención estaba concentrada principalmente en Asia y en la competencia estratégica con China, ahora existe un mayor interés en el hemisferio occidental.



En ese contexto, destacó que Colombia ocupa una posición central entre los 19 países mencionados durante la entrevista. Para Superville, la ubicación geográfica del país y los antecedentes de cooperación militar representan factores determinantes para los intereses de Washington.

"Colombia es central. De los 19 países que usted mencionó, Colombia es el principal foco de atención por su posición geográfica y por la estrecha relación que históricamente han mantenido las Fuerzas Armadas colombianas con las de Estados Unidos", explicó.

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También recordó que esa cooperación se ha desarrollado durante años en iniciativas como el Plan Colombia y en la lucha contra el narcotráfico y los grupos insurgentes. Por esa razón, consideró que Estados Unidos concentrará cada vez más su atención en el territorio colombiano.

Panamá tendría un papel logístico en el Escudo de las Américas

Superville también se refirió al papel que tendría Panamá dentro del denominado Shield of the Americas o Escudo de las Américas. De acuerdo con su análisis, ese país no sería necesariamente el centro de las operaciones, pero sí tendría una función importante en el despliegue logístico de la estrategia estadounidense.

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"Estados Unidos va a utilizar a Panamá como una base logística para todo este esfuerzo, conocido como Shield of the Americas o la coalición contra los carteles de América", indicó el coronel retirado, quien recordó que estuvo dos años en ese país.

En su explicación, señaló que la infraestructura existente en Panamá y su importancia estratégica, particularmente por el canal, representan condiciones que podrían facilitar las actividades de cooperación regional.

Operaciones militares de Estados Unidos en Colombia tendrían límites

Uno de los puntos que destacó el analista es que una eventual participación de las Fuerzas Armadas estadounidenses en operaciones dentro de Colombia no dependería exclusivamente de la voluntad del presidente de la República.

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Superville explicó que, a diferencia de Venezuela, Colombia cuenta con instituciones independientes y una división de poderes que obliga al Ejecutivo a considerar las competencias del Congreso y las decisiones de las Cortes.

"La diferencia está en que Venezuela, hasta el día de hoy, no tiene una democracia ni un Gobierno independiente que responda necesariamente al pueblo venezolano. En Colombia sí existe un sistema de Gobierno que, aunque tiene sus problemas, reconoce las funciones de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial", sostuvo.

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Por esa razón, consideró que alcanzar acuerdos con Venezuela podría resultar más sencillo desde el punto de vista institucional, mientras que en Colombia cualquier decisión relacionada con la participación militar extranjera tendría que considerar los controles constitucionales y políticos.

"El Congreso de Colombia, las Cortes y el propio pueblo colombiano, a través de sus expresiones políticas, tienen que tener voz en las decisiones. No solamente en los términos generales, sino también en los detalles: hasta dónde se permitirían las acciones de las fuerzas militares de Estados Unidos y bajo qué condiciones", advirtió.

¿Estados Unidos podría realizar operaciones militares en territorio colombiano?

Frente a la posibilidad de que tropas estadounidenses desarrollen operaciones de combate contra estructuras narcotraficantes en Colombia, el coronel retirado hizo una distinción entre las acciones que podrían autorizarse en Venezuela y las que eventualmente se realizarían en territorio colombiano.

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Superville aclaró que no conoce los términos del acuerdo entre Washington y Caracas, pero planteó que, si Venezuela autorizara operaciones militares estadounidenses contra narcotraficantes dentro de sus fronteras, esa sería una decisión correspondiente a ese país.

Sin embargo, advirtió que ese escenario no puede equipararse con una eventual intervención militar en Colombia. También recordó que los ataques contra embarcaciones mencionados durante la entrevista se desarrollaron en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, no dentro del territorio de un Estado.

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Cooperación militar: desde inteligencia hasta operaciones de combate

Finalmente, Superville explicó que la participación de Estados Unidos en el Escudo de las Américas no necesariamente implicaría el despliegue de tropas para desarrollar operaciones de combate en todos los países vinculados a la iniciativa.

El experto planteó que existen diferentes niveles de cooperación, que pueden ir desde el intercambio de inteligencia y la asistencia en seguridad hasta el entrenamiento, el suministro de equipos militares y, en un escenario de mayor participación, las operaciones de combate.

"No todo tiene que ser blanco o negro. Puede haber distintos niveles intermedios de participación, y eso dependerá de cada país y de las decisiones políticas que se tomen para solicitar ese tipo de ayuda", concluyó.