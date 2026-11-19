La muerte de Kiara Farías, una adolescente de 14 años que falleció horas después de asistir al cumpleaños de 15 de una compañera, sigue generando conmoción. Su madre, María, decidió contar cómo fueron las últimas horas de vida de su hija y recordó que, aunque la menor presentó episodios de vómito al regresar a casa, nunca imaginó que atravesaba una situación que pondría en riesgo su vida.

El caso ocurrió en el departamento de Rivadavia, en Mendoza, Argentina. Según el relato de la mujer, Kiara había salido cerca de la 1:00 de la madrugada del domingo 15 de noviembre junto a dos compañeras de colegio y un primo. La adolescente tenía permiso para permanecer en la celebración hasta las 3:30 a. m., pero se demoró porque estaba buscando a su familiar entre los asistentes.

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Ante la tardanza, María decidió llamarla por teléfono. “Me dijo que venía en camino”, recordó. Finalmente, Kiara llegó a su vivienda alrededor de las 3:40 a. m. y le explicó a su mamá que no había podido encontrar a su primo debido a la cantidad de personas que estaban en el lugar.

La mujer aseguró que, en ese momento, no notó comportamientos que le hicieran sospechar que su hija estuviera atravesando una emergencia. “Mi nena no llegó mareada, no llegó diciendo ‘ma, me siento mal’, no llegó cayéndose, como para pensar algo más grave”, relató.



La menor llegó en horas de la madrugada a su casa con quebrantos en su salud. Foto: Magnific y redes sociales

Madre de Kiara contó cómo fueron las últimas horas de la adolescente

María explicó que estaba pendiente de la llegada de su hija cuando escuchó que vomitaba en el baño. Al acercarse, encontró que la adolescente se había ensuciado la ropa, por lo que decidió ayudarla a bañarse, cambiarla y acostarse.

Se había vomitado la ropa encima, la metí a la ducha para bañarla. La cambié y la acosté a los pies de mi cama contó la madre de la menor

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La madre también recordó que Kiara volvió a vomitar un poco, pero que después parecía encontrarse estable. Según su testimonio, permaneció a su lado hasta aproximadamente las 7:00 de la mañana y no identificó dificultades para respirar.

“Me quedé dormida al lado de ella, estaba bien, solo vomitó, respiraba, signos vitales normales. Pensé que al ser la primera vez que tomaba le había caído mal. Dije: ‘La levanto mañana, la voy a retar un poco’”, relató.

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Sin embargo, la situación cambió cerca de las 11:00 de la mañana, cuando María despertó y fue a revisar a su hija. Al intentar destaparla, se dio cuenta de que no reaccionaba.

“Cuando la destapé no reaccionaba, tenía los labios un poco morados, la cara helada”, recordó. Desesperada, pidió ayuda a sus familiares, quienes llegaron a la vivienda y se comunicaron con la línea de emergencias 911.

Los uniformados que acudieron al domicilio comenzaron las maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). Posteriormente, el personal médico continuó con los procedimientos, pero confirmó que la adolescente ya no tenía signos vitales.

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¿Qué se sabe de la investigación por la muerte de Kiara Farías?

Tras el fallecimiento, personal de Policía Científica realizó procedimientos en la vivienda y recolectó elementos que podrían aportar información para esclarecer lo ocurrido.

La investigación quedó en manos de la Oficina Fiscal de Rivadavia, en Mendoza, que adelanta la toma de declaraciones a los adolescentes que participaron en la celebración de cumpleaños a la que asistió Kiara.

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Además, las autoridades esperan los resultados de diferentes estudios complementarios del Cuerpo Médico Forense. Entre los procedimientos se encuentran análisis de muestras enviadas al área de Anatomía Patológica, estudios de fluidos y un hemocultivo.

De acuerdo con la información del Ministerio Público Fiscal, estos resultados permitirán establecer si existió alguna sustancia o alteración que pudiera estar relacionada con la muerte de la menor. Los análisis podrían tardar al menos 15 días.

Por ahora, las circunstancias del fallecimiento de Kiara Farías continúan bajo investigación y las autoridades buscan determinar qué ocurrió durante las horas posteriores a su asistencia a la fiesta.