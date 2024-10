Colombiano confesó que descuartizó a su exnovia y arrojó restos al mar: “Fue un impulso”

Un hombre colombiano está siendo procesado en España por el asesinato de su expareja, con quien compartía la misma nacionalidad. Este miércoles, admitió que asfixió a la mujer, la decapitó y la descuartizó con un cúter antes de arrojar los restos al mar.

El acusado, que se encuentra en juicio desde hoy en la Audiencia Provincial de Málaga, reconoció haber realizado una incisión en el abdomen de la víctima para facilitar que el cuerpo se hundiera en el agua. Parte de los restos fueron encontrados el 8 de enero de 2023 en una playa de Marbella, un conocido destino turístico en la provincia de Málaga.

El hombre argumentó que el crimen no fue premeditado, afirmando: "No lo planeé, no tenía nada previsto, fue algo momentáneo, un impulso". Ante esta declaración, el fiscal ha solicitado 25 años de prisión por asesinato con el agravante de parentesco, así como nueve meses adicionales por quebrantamiento de condena, dado que contaba con una orden de restricción que le prohibía acercarse o comunicarse con la mujer, llamada Natalia, de 46 años y enfermera de profesión.

Durante el interrogatorio, el hombre, de 45 años, expresó su arrepentimiento y consultó a su abogado varias veces antes de responder sobre cómo ocurrieron los hechos. Explicó que llevaba un cúter porque trabaja como instalador de pladur y que no lo considera un arma, sino una herramienta de trabajo.

El cadáver de la mujer fue hallado decapitado, sin manos y con una profunda incisión en el abdomen, que, según el fiscal, se hizo para que el cuerpo no fuera identificado al desaparecer en el agua.

El acusado mantuvo una relación con la mujer durante siete meses. El mismo día en que se encontraron los restos, sus familiares denunciaron su desaparición, alertando que podría haber sido víctima de violencia machista.