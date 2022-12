Constituyente de Maduro es totalmente ilegítima, un disparate: general chavista

El general Clíver Alcalá Cordones fue un hombre muy cercano al fallecido presidente venezolano Hugo Chávez, pero ahora marca distancia con Nicolás Maduro, aunque se sigue declarando chavista.



En diálogo con El Radar Alcalá explicó que tomó distancia con Maduro luego “de la muerte del comandante Hugo Chávez por el manejo inadecuado de la fuerza armada (…) a pesar de que uno entendía que cada comandante tiene su estilo, tenía decisiones que se venían haciendo de otra forma”.



“Me correspondió retirarme y, a pesar de que me ofrecieron embajada y cargos en el exterior, no lo quise aceptar. Se lo dejó a Diosdado Cabello, no tuvo la delicadeza de sentarse y hablar conmigo”, explicó sobre su retiro.



En cuanto a la convocatoria a constituyente de Nicolás Maduro, Alcalá explicó que “es muy difícil para ellos llevarla a cabo porque es una convocatoria sin apoyo popular. Que le dijeron a su base popular que iba a ser una constituyente popular y hoy se retiran de los cargos los tradicionales asociados a Maduro para ser constituyentes, y en algunas regiones del país han eliminado a personas de la base chavista que son honesta y tienen arraigo. Eso ha generado serias discusiones”.



Amplió que la constituyente “es ilegítima totalmente, tan ilegítima que yo creo que el Gobierno está buscando cualquier fórmula para retirar esa propuesta, a pesar de que van adelante. Lo que se respira en la calle, incluso en la fuerza armada, es que nadie está de acuerdo con ese disparate”.