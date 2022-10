Corte de EE.UU. absuelve de complicidad a viuda del atacante de Orlando

La viuda de Omar Mateen, el autor de la masacre de Orlando que dejó 49 muertos hace dos años, fue declarada "no culpable" este viernes de complicidad en el peor atentado terrorista en Estados Unidos desde septiembre de 2001.

Pocas horas después, Noor Salman salió de la prisión del condado de Sumter, en el centro de Florida, con la cabeza baja y aferrándose a la mano de su abogado Fritz Scheller.

"Es un gran día para la señorita Salman, que en ese momento necesita tiempo para estar con su familia", dijo el defensor a periodistas antes de subirse apresuradamente a un coche.

Los 12 miembros del jurado también absolvieron a Salman, de 31 años, del cargo de obstrucción a la justicia en el juicio que comenzó el 3 de marzo en un tribunal en Orlando, Florida.

El 12 de junio de 2016, su esposo abrió fuego en nombre del Estado Islámico en la discoteca gay Pulse, dejando 49 muertos y medio centenar de heridos. Mateen fue abatido por la policía.

"(Los jurados) no convirtieron a Noor Salman en la última víctima", celebró su abogada Linda Moreno a periodistas al salir del tribunal.

Los abogados basaron su defensa argumentando que Salman tiene un bajo coeficiente intelectual, es infantil y estaba dominada por un esposo abusivo.

La defensa también alegó que la confesión que ella hizo ante el FBI el día del ataque, en la que admitía tener conocimiento de que Mateen iba a cometer el ataque, fue realizada bajo coerción del agente que la interrogó por 16 horas.

"¿Por qué Omar Mateen iba a confiar en Noor, una mujer a la que él claramente no respetaba?", preguntó Moreno a los jurados en su alegato final el miércoles, de acuerdo al diario local Orlando Sentinel. "Ella no era su par, no era su pareja y no era su confidente".

Durante el juicio se reveló que Omar Mateen en realidad quería atentar contra Disney -el principal parque temático de Orlando- escondiendo el arma en un coche de bebé, pero renunció a ello debido a la fuerte presencia policial. Decidió entonces, al azar, atacar el bar Pulse.

"(Mateen) sabía que su plan de atacar Disney no iba a funcionar esa noche", dijo la fiscal asistente Sara Sweeney en su alegato final el miércoles, según el canal CBS local. "Su objetivo era Disney y su esposa lo sabía".

Pero su argumento no convenció a los jurados.

El comisario del condado de Orange, Jerry Demings, dijo que tanto él como los familiares y víctimas del ataque estaban "decepcionados" del veredicto. "No obstante el sistema de justicia ha hablado", añadió.

Un puñado de manifestantes se acercó al cerrado bar Pulse, donde actualmente se construye un homenaje a las víctimas, para protestar por el veredicto con carteles que decían "no permitiremos que venza el odio".

Entre ellos Luis Morales, quien perdió a cinco amigos en el ataque, dijo a CBS que el veredicto "fue una bofetada en la cara de los familiares y las víctimas".

El jefe de policía de Orlando, John Mina, declaró en un comunicado que confía en el sistema judicial. No obstante, "nada puede borrar el dolor que todos sentimos por los brutales e insensibles asesinatos de 49 vecinos, amigos, familiares y seres queridos", añadió.

Durante el juicio, se supo además que Seddique Mateen, el padre del atacante, había sido un informante confidencial del FBI desde enero de 2005 hasta el momento del ataque. La defensa de Salman había intentado anular el juicio por esto, pero el juez Paul Byron rechazó la moción.

La fiscalía había explicado a los jurados que no era necesario comprobar que Salman era una extremista islámica, sino sólo que sus acciones ayudaron a Mateen a cometer una atrocidad en nombre del grupo yihadista EI.

Salman había sido detenida en enero del año pasado en el noreste de California, donde tiene familia, sospechosa de ser cómplice de su marido y acusada de mentir en las investigaciones. Podía haber sido sentenciada a cadena perpetua si era condenada.