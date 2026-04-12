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Blu Radio  / Mundo  / Cuatro estudiantes de secundaria murieron ahogados en un río; autoridades iniciaron investigación

Cuatro estudiantes de secundaria murieron ahogados en un río; autoridades iniciaron investigación

Se ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias en las que se produjo la muerte de los menores.

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