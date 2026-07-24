Cuestionan las cifras oficiales de víctimas tras los terremotos en Venezuela

En entrevista con Mañanas Blu 10:30, Manuel Avendaño, miembro fundador del centro de estudios, El Miranda Center for Democracy, explicó que el análisis se basó en la metodología de la Agencia de Sismología de Estados Unidos, la cual estima que un evento de esta magnitud tiene un 70 % de probabilidad de dejar más de 10.000 fallecidos.

Un mes después de los devastadores terremotos que sacudieron a Venezuela, el Miranda Center for Democracy puso en duda las cifras oficiales sobre el número de víctimas y presentó un informe en el que advierte que el impacto humano de la tragedia podría ser mucho mayor al reportado por el Gobierno.

"Las cifras oficiales van por 5.300 personas aproximadamente y eso difiere un poco de lo que es esta probabilidad", afirmó Avendaño, quien agregó que aún hay cerca de 20.000 personas reportadas como desaparecidas, por lo que el número de víctimas fatales podría aumentar conforme avancen las labores de recuperación.

El informe también cuestiona la respuesta de las autoridades durante las primeras horas posteriores al desastre. Según Avendaño, equipos internacionales de rescate enfrentaron obstáculos burocráticos y militares que retrasaron su ingreso a las zonas afectadas.



"Se les bloquearon sus radios, se les bloquearon sus métodos de transmisión", aseguró el investigador al referirse a algunas delegaciones extranjeras que participaron en las labores de búsqueda.

Terremoto en Venezuela Foto: AFP

Además, sostuvo que hubo restricciones para el ingreso de rescatistas especializados a determinados edificios y denunció que algunos voluntarios no pudieron ingresar al país a tiempo debido a trámites administrativos.

Avendaño también atribuyó la magnitud de la tragedia a problemas estructurales acumulados durante años, entre ellos la falta de inversión en infraestructura, presuntas irregularidades en programas de vivienda y la ausencia de medidas de prevención sísmica.

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Frente al proceso de recuperación, el vocero señaló que la emergencia aún no ha terminado y advirtió que la reconstrucción será un desafío de largo plazo. Citó estimaciones del Banco Mundial según las cuales la recuperación de las zonas más afectadas podría extenderse durante unos diez años.

"La emergencia está en otra fase... ya después de eso comenzaría el proceso de reconstrucción de las zonas afectadas", concluyó.

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