Denuncian que testigos de Edmundo González no han podido ingresar al CNE

Delsa Solórzano, testigo electoral principal ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y miembro de la Plataforma Unitaria, denunció la tarde de este domingo que a las 5:00 p.m. los tres testigos del candidato presidencial Edmundo González Urrutia no han sido admitidos en el CNE.

"Son las 5:00 p.m. y no se nos ha permitido el ingreso al CNE, a ninguno de los tres testigos del candidato Edmundo González Urrutia: Delsa Solórzano, Juan Carlos Caldera ni Perkins Rocha", declaró durante una rueda de prensa al ofrecer el último balance oficial de la jornada.

"Juan Carlos Caldera fue esta mañana y luego le informaron que no tendría más acceso. A esta hora me dijeron a mí que estaba invitada a la rueda de prensa para ver los resultados. Yo no soy periodista, soy testigo ante el CNE", subrayó Solórzano.

A pesar de la denuncia, afirmó que las fuerzas democráticas tienen muchas razones para agradecer a los venezolanos.

"Hoy más que nunca sabemos que estamos en vía de concretar por lo que tanto hemos luchado. La participación ha sido extraordinaria. Es menester saludar, abrazar y felicitar a cada testigo y a cada elector", resaltó Solórzano.

Además, remarcó que han reportado todas las incidencias ante los observadores electorales internacionales acreditados.

"Siempre hemos superado todos los obstáculos y lo seguiremos haciendo. Para cumplir con nuestro trabajo, vamos a insistir para ingresar al CNE; nada detiene que cumplamos con nuestras funciones", aseguró.

Por último, anunció que el testigo de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) ya está en la sala de totalización del CNE para presenciar el proceso de totalización de las actas, lo cual calificó como una excelente noticia.