Detienen a hombre que iba a accionar un explosivo para atacar un banco de París

Las autoridades francesas lograron desarticular esta madrugada un ataque en París al detener a un hombre que estaba a punto de encender un explosivo en una sucursal del Bank of America, en una turística zona del oeste de la capital francesa.

Los primeros indicios apuntan a una motivación terrorista, pues la Fiscalía Nacional Antiterrorista de Francia se ha encargado de coordinar la investigación.

La prensa francesa indicó que el sospechoso fue arrestado a las 3:25 horas de la última madrugada cuando acababa de colocar un "artefacto explosivo artesanal" que pretendía encender.

De acuerdo con 'Le Parisien', el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.



La sucursal del Bank of America está en una zona muy turística, en la calle de La Boétie, en el distrito VIII de París.

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