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Blu Radio  / Mundo  / Detienen a hombre que iba a accionar un explosivo para atacar un banco de París

Detienen a hombre que iba a accionar un explosivo para atacar un banco de París

Según lo revelado, el artefacto estaba compuesto de un bidón de cinco litros con un líquido aún por determinar y de una carga de 650 gramos de polvo explosivo.

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