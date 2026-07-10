Devaluación de la moneda venezolana se acelera en el mercado oficial tras los sismos

La devaluación del bolívar, la moneda de Venezuela, se ha acelerado en el mercado oficial después del doble terremoto del pasado 24 de junio, cuando el dólar costaba 617,63 bolívares, un precio que dos semanas después llegó a los 700,22, según la tasa vigente este jueves.

En ese período, el bolívar perdió un 11,7 % de su valor frente a la moneda estadounidense, que se mantiene como la principal referencia para fijar precios en el país latinoamericano, que también ha adoptado el euro.

El precio del dólar en el mercado oficial aumentó un 13,3 %.

Solo entre el miércoles y el jueves, el dólar subió un 2 %, es decir, 14,28 bolívares, hasta los 700,22, según las cotizaciones publicadas por el Banco Central de Venezuela (BCV).



El organismo emisor ya adelantó hoy que el viernes el precio vigente será de 709,69 bolívares.

El economista Asdrúbal Oliveros dijo a EFE que en las dos semanas posteriores a los terremotos "se ha observado una aceleración de la depreciación del bolívar, principalmente en el mercado oficial".

Además, señaló, la emergencia ha generado "presiones adicionales sobre el gasto público y las expectativas, lo que también incide en el mercado cambiario".

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Y si bien el BCV ha incrementado sus intervenciones cambiarias, estas "han sido insuficientes para contener completamente esas presiones", agregó Oliveros.

La cotización del dólar acumula más de una veintena de meses en un aumento sostenido, desde octubre de 2024, en detrimento de la moneda venezolana, con la que aún se cobran servicios básicos y se pagan salarios, que han pedido poder adquisitivo como consecuencia de la devaluación.

Los expertos advierten que la subida del dólar también tiene un impacto en los precios por la correlación de estos con la moneda norteamericana, cuya adopción no oficial en Venezuela comenzó durante el período de hiperinflación que sufrió el país entre 2017 y 2021.

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La nación petrolera, sacudida este año por la captura de Nicolás Maduro el pasado enero por parte de Estados Unidos, acumuló una inflación del 102 % en los primeros cinco meses.

Venezuela vive una emergencia por los devastadores terremotos que dejaron al menos 3.899 muertos y 16.740 heridos, así como más de 17.900 personas sin vivienda.