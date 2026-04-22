Diosdado Cabello justifica regreso del FMI a Venezuela y cuestiona inconformidad dentro del chavismo

El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, cuestionó este miércoles las críticas que, aseguró, han surgido dentro del chavismo tras la reanudación de relaciones de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial, anunciada la semana pasada.

"Algunos compañeros nuestros andan ofendidos por eso. Cuando digo compañeros, hablo de compañeros de la revolución. Ah, pero es que quieren ver lo malo nada más", criticó Cabello durante un acto en contra de las sanciones estadounidenses en el estado Cojedes (oeste), transmitido por el canal estatal Venezolana de Televisión.

Durante su discurso, el también ministro de Interior subrayó que Venezuela tiene que volver al "sistema" del FMI para recuperar el acceso a los 5.000 millones de dólares que tiene el país en Derechos Especiales de Giro (DEG) de ese organismo.

"La única manera que nos devuelvan los 5.000 millones que son del pueblo de Venezuela es que nosotros entremos al sistema del FMI, si alguien tiene una mejor idea, plantéela", agregó.

En este sentido, insistió que el retorno a estos organismos permitirá "recuperar un dinero" que corresponde a Venezuela y que el país tiene derecho a reclamar.

"Nadie está hablando de endeudamiento, nadie está hablando de paquetazo, nadie está hablando de nada de eso", subrayó, y reiteró que estos fondos se usarán para invertir en servicios públicos, hospitales y mejorar los salarios de los trabajadores.

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La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, informó el martes que sostuvo una conversación con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, a quien le pidió acceso a los fondos venezolanos.

Su petición llegó después de que el FMI confirmara a EFE el viernes que Venezuela ahora tendrá, tras su regreso a la institución, acceso a sus Derechos Especiales de Giro y sus tenencias que "ascienden a aproximadamente 4.900 millones de dólares".

En un mensaje publicado el domingo, con ocasión de los primeros cien días de su Gobierno encargado, Rodríguez celebró que Venezuela haya "vuelto al escenario internacional" y recuperara su representación en el FMI, lo que, dijo, abriría acceso a "recursos para salud, servicios básicos, producción nacional estratégica y estabilización de las reservas internacionales".

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El pasado viernes, la mandataria encargada aseguró que no tiene previsto un programa de endeudamiento con el FMI; luego de que la directora del organismo afirmara que actuarán "con gran celeridad" para dar acceso a Venezuela a instrumentos de financiación.

Georgieva señaló entonces que entre los retos principales está que el país suramericano vuelva a compartir datos macroeconómicos fiables, y consideró que la prioridad es el apoyo para el desarrollo de capacidades y fortalecimiento de las instituciones.