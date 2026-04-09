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Blu Radio  / Mundo  / EE. UU entrega centro de operaciones a la FUDAT del Ejército colombiano

EE. UU entrega centro de operaciones a la FUDAT del Ejército colombiano

En el marco de la cooperación en seguridad entre Estados Unidos y Colombia, fue entregado el Centro de Operaciones a la Fuerza de Despliegue de Acción Rápida con el objetivo de fortalecer sus capacidades contra el crimen organizado y otras amenazas transnacionales.

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