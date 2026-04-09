EE. UU entrega centro de operaciones a la FUDAT del Ejército colombiano

Estados Unidos entregó un Centro de Operaciones a la Fuerza de Despliegue de Acción Rápida del Ejército Nacional, como parte de los acuerdos de cooperación en seguridad con Colombia. La infraestructura tuvo un costo de 825.000 dólares y está orientada a fortalecer las capacidades operativas de esta unidad militar.

El Centro de Operaciones permitirá a la FUDAT mejorar el análisis de inteligencia, la planificación y la coordinación de operaciones contra estructuras vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal y el crimen organizado transnacional. Estas amenazas hacen parte de las prioridades de seguridad compartidas entre ambos países.

La entrega se enmarca en una estrategia de cooperación bilateral para enfrentar delitos que tienen impacto regional. Según lo informado, el objetivo es fortalecer la capacidad de respuesta del Ejército colombiano frente a organizaciones criminales que operan dentro y fuera del país.

Este apoyo se suma a una entrega realizada en 2025, cuando Estados Unidos financió la construcción de alojamientos para 160 soldados de la misma unidad, con una inversión de 750.000 dólares. Ambos proyectos hacen parte de un proceso continuo de asistencia en materia de seguridad.



Las autoridades indicaron que el nuevo centro ya está listo para operar y será utilizado en el desarrollo de operaciones militares, en línea con las acciones que adelanta la FUDAT en diferentes zonas del país.