EEUU eleva a 50 los países cuyos ciudadanos deben USD 15.000 para obtener visas, ¿está Colombia?

El gobierno de Donald Trump anunció la ampliación del listado de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta 15.000 dólares para obtener visas de turismo o negocios hacia Estados Unidos.

Esta medida, que no aplica a visas de inmigrante, ya estaba vigente para 38 países y se extenderá a 50 en total a partir del 2 de abril, según informó el Departamento de Estado.



En qué consiste la medida?

Se exige una fianza de hasta 15.000 dólares para ciertos solicitantes de visa.

para ciertos solicitantes de visa. Aplica a visas de turismo y negocios (no inmigrantes).

(no inmigrantes). El dinero es reembolsable si: El viajero regresa a su país dentro del tiempo autorizado. O si finalmente no realiza el viaje.



El programa fue lanzado el año anterior como parte de la estrategia para frenar las estancias irregulares en territorio estadounidense. Según el Departamento de Estado, deportar a un inmigrante irregular cuesta en promedio 18.000 dólares, lo que respalda la implementación de esta medida.

🌎 Países incluidos en América

Antigua y Barbuda

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Benín

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República Centroafricana

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Gabón

Gambia

Guinea

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Mauritania

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Nigeria

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Georgia

Kirguistán

Mongolia

Nepal

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Turkmenistán

🌊 Países incluidos en Oceanía

Fiyi

Papúa Nueva Guinea

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

➕ Nuevos países incorporados

Entre los 12 países añadidos recientemente se encuentran: