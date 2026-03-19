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Blu Radio  / Mundo  / EEUU eleva a 50 los países cuyos ciudadanos deben USD 15.000 para obtener visas, ¿está Colombia?

EEUU eleva a 50 los países cuyos ciudadanos deben USD 15.000 para obtener visas, ¿está Colombia?

Esta medida, que no aplica a visas de inmigrante, ya estaba vigente para 38 países y se extenderá a 50 en total a partir del 2 de abril, según informó el Departamento de Estado.

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