EEUU eleva a 50 los países cuyos ciudadanos deben USD 15.000 para obtener visas, ¿está Colombia?

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El gobierno de Donald Trump anunció la ampliación del listado de países cuyos ciudadanos deberán pagar una fianza de hasta 15.000 dólares para obtener visas de turismo o negocios hacia Estados Unidos.
Esta medida, que no aplica a visas de inmigrante, ya estaba vigente para 38 países y se extenderá a 50 en total a partir del 2 de abril, según informó el Departamento de Estado.
El dinero es reembolsable si:
El programa fue lanzado el año anterior como parte de la estrategia para frenar las estancias irregulares en territorio estadounidense. Según el Departamento de Estado, deportar a un inmigrante irregular cuesta en promedio 18.000 dólares, lo que respalda la implementación de esta medida.
Entre los 12 países añadidos recientemente se encuentran: