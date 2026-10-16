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Egipto convoca a diplomático colombiano y cuestiona traslado de embajada a Jerusalén

La Cancillería egipcia calificó la medida de unilateral e inaceptable y advirtió que podría aumentar las tensiones en Oriente Medio y afectar los esfuerzos internacionales para alcanzar la paz.

Ministerio de relaciones exteriores de Egipto
Ministerio de relaciones exteriores de Egipto.
Por: EFE
|
Actualizado: 16 de oct, 2026

El Ministerio de Exteriores egipcio convocó al encargado de negocios de Colombia en El Cairo para protestar por la apertura de la sede de la embajada colombiana en Jerusalén, informó este viernes una fuente ministerial citada por la agencia oficial de noticias egipcia, MENA.

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Egipto expresó "la enérgica protesta y el rechazo categórico" al traslado de la misión diplomática colombiana de Tel Aviv a Jerusalén, medida que tildó de "unilateral" e "inaceptable" porque contradice el estatus jurídico e histórico establecido de la ciudad, según indicó la nota.

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La fuente señaló que, durante la reunión con el encargado de negocios, se hizo hincapié en que tales "actos irresponsables" tendrán repercusiones negativas en los esfuerzos internacionales orientados a lograr la paz y la estabilidad en la región, y que solo servirán para avivar las tensiones.

Asimismo, recalcó "la necesidad de respetar el estatus jurídico e histórico de la Jerusalén ocupada y de abstenerse de adoptar cualquier medida unilateral que pueda socavar las perspectivas de alcanzar la paz sobre la base de la solución de dos Estados".

Una fuente palestina indicó a EFE que esta convocatoria se llevó a cabo en cumplimiento de una resolución adoptada la semana pasada por el Consejo de la Liga Árabe, la cual instaba a convocar a los embajadores de Colombia acreditados ante los Estados miembros de la Liga Árabe y de la Organización para la Cooperación Islámica (OCI).

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El objetivo, agregó, es transmitir una protesta formal respecto a "la decisión ilegal" de Colombia, así como abordar las consecuencias de esta acción en las relaciones bilaterales con dicho país.

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Este viernes, los ministros de Exteriores de 19 países árabes e islámicos, entre ellos Egipto, también condenaron "enérgicamente" esta medida en un comunicado conjunto.

La decisión de Colombia se tomó después de la llegada al poder del presidente ultraderechista Abelardo De la Espriella, quien anunció el pasado julio el traslado de la legación diplomática desde Tel Aviv a Jerusalén, después de restablecer las relaciones diplomáticas con Israel, que había roto su predecesor, Gustavo Petro.

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De acuerdo con la ONU y la mayor parte de la comunidad internacional, Jerusalén Este es un territorio palestino ocupado por Israel desde 1967, que se anexionó en 1980 tras aprobar el Parlamento israelí (Kneset) una ley por la que la hacía su capital "eterna e indivisible", en una decisión que fue considerada una violación del derecho internacional por el Consejo de Seguridad de la ONU.

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