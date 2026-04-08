El asesinato que conmocionó a Italia: hombre mató a sus padres y a su hermano, huyó y fue capturado

Las autoridades italianas capturaron este miércoles a Elia Del Grande, de 50 años, señalado como el responsable de la conocida “masacre de los panaderos”, luego de una intensa persecución en la provincia de Varese.

El operativo se concretó hacia la 1:30 de la tarde en el municipio de Varano Borghi, donde fue interceptado por los Carabinieri mientras se movilizaba en un Fiat 500 que había sido reportado como robado horas antes en Lentate.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, la captura estuvo marcada por momentos de tensión. El hombre intentó evadir a los uniformados y, en medio del forcejeo, hirió levemente a uno de los agentes al intentar arrebatarle las llaves del vehículo. Con su captura, se pone fin a cuatro días de búsqueda, luego de que el condenado se fugara durante un permiso de salida el pasado Domingo de Pascua.

È finita la fuga di Elia Del Grande arrestato nel Varesotto dopo 13 giorni di latitanza. L'uomo era condannato a 30 anni per aver ucciso padre, madre e fratello pic.twitter.com/xGmU5H1lBm — Tg3 (@Tg3web) November 13, 2025

Las primeras indagaciones señalan que, durante su huida, Del Grande habría utilizado trenes y recurrido a la violencia para obtener medios de transporte, lo que le permitió evadir los controles de las autoridades en la región.



El caso de Del Grande se remonta a enero de 1998, cuando asesinó a tiros a sus padres y a su hermano en la localidad de Cadrezzate. El crimen, perpetrado cuando tenía 22 años, habría estado motivado por conflictos familiares relacionados con su relación sentimental. Por estos hechos fue condenado inicialmente a cadena perpetua, pena que posteriormente fue reducida a 30 años tras una apelación.

E' stato catturato Elia Del Grande, condannato per aver sterminato la famiglia trent'anni fa. Non era rientrato nella casa lavoro alla fine di un permesso premio per Pasqua pic.twitter.com/3z8v4Dy472 — Tg3 (@Tg3web) April 8, 2026

Esta no es la primera fuga protagonizada por el condenado. En noviembre de 2025, escapó de un centro de inserción en Módena tras escalar un muro de seis metros utilizando cables eléctricos. Durante ese episodio, incluso envió correos a medios locales en los que cuestionaba el sistema penitenciario y su función de resocialización.

Pese a que el propio Del Grande aseguró en su momento haber retomado su vida laboral como jardinero, las autoridades lo mantienen clasificado como un individuo de alta peligrosidad, debido a reiteradas violaciones a su régimen de vigilancia.

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Tras su recaptura, el hombre enfrentará nuevos cargos por resistencia a la autoridad, lesiones personales y robo agravado. Actualmente permanece recluido en la prisión de Varese, bajo estrictas medidas de seguridad y a disposición de la fiscalía.