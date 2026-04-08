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Blu Radio  / Mundo  / El asesinato que conmocionó a Italia: hombre mató a sus padres y a su hermano, huyó y fue capturado

El asesinato que conmocionó a Italia: hombre mató a sus padres y a su hermano, huyó y fue capturado

El hombre asesinó a tiros a sus padres y a su hermano, motivado por conflictos familiares relacionados con su relación sentimental.

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