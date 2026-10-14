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Blu Radio  / Mundo  / El aterrador video que grabó un hombre al invadir la jaula de un tigre: murió en el lugar

El aterrador video que grabó un hombre al invadir la jaula de un tigre: murió en el lugar

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre y quedó registrado parcialmente en imágenes que documentan los momentos previos al desenlace.

El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre y quedó registrado parcialmente en imágenes que documentan los momentos previos al desenlace.
El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre y quedó registrado parcialmente en imágenes que documentan los momentos previos al desenlace.
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 14 de oct, 2026

Una grabación en primera persona muestra a William Chapman entrando al recinto de un tigre en el parque de animales Yorkshire Wildlife, en Reino Unido, minutos antes de morir tras el ataque del felino. El incidente ocurrió el pasado 10 de octubre y quedó registrado parcialmente en imágenes que documentan los momentos previos al desenlace.

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En el video, Chapman se aproxima al animal mientras este permanece descansando sobre una plataforma dentro de su espacio. Las imágenes muestran al hombre avanzando hacia el tigre sin que, en ese momento, se aprecie una reacción inmediata del felino. La grabación termina formando parte de los registros audiovisuales relacionados con el suceso.

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Otras imágenes captaron el momento del ataque. Según los testimonios citados en la información difundida sobre el caso, algunas personas presentes señalaron que Chapman parecía estar "desconectado de la realidad" mientras era mordido por el animal.

Pese a la intervención del personal del parque, el hombre falleció en el lugar. La secuencia ha centrado la atención en las circunstancias en las que se produjo la entrada al recinto y en los instantes previos al encuentro con el tigre.

La grabación en primera persona permite observar la aproximación de Chapman al espacio ocupado por el animal. El tigre se encontraba sobre una plataforma cuando el hombre se acercó, según se aprecia en el material audiovisual difundido.

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El incidente ocurrió en Yorkshire Wildlife

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Yorkshire Wildlife es el parque de animales del Reino Unido donde tuvo lugar el suceso. El 10 de octubre, Chapman ingresó en el área ocupada por el tigre y se produjo el ataque que terminó con su vida.

El video se ha convertido en uno de los principales registros del incidente, al mostrar los movimientos de Chapman antes del ataque. Las imágenes ofrecen una perspectiva directa de esos momentos, mientras que los testimonios aportan información sobre lo sucedido durante la agresión y la respuesta del personal presente.

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