El huracán Isaías, de categoría 2, toca tierra en Florida

El huracán Isaías, de categoría 2, tocó tierra este viernes cerca de Destin, en el noroeste de Florida, con vientos máximos sostenidos de 165 kilómetros por hora, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Según la actualización del organismo, el impacto se produjo alrededor de las 20.30 hora local (01.30 GMT del sábado). Los datos del radar Doppler del Servicio Meteorológico Nacional confirmaron la llegada del ciclón a la costa.

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El NHC advirtió de una marejada ciclónica potencialmente mortal en la costa del golfo de México y de inundaciones repentinas a medida que las condiciones del huracán se extendían tierra adentro.

EL HURACÁN ISAIAS TOCA TIERRA EN LA COSTA DE FLORIDA

🌀#Isaias toca tierra en la ciudad de Destino, Florida EEUU 🇺🇸 con vientos de 165 km/h



Marejadas ciclónicas golpeando las costas de Florida y Alabama. Extremar precauciones, condiciones peligrosas por fuertes lluvia e… pic.twitter.com/TDVFWuQIYy — Dan-i-El (@Danielibertari0) October 10, 2026

Una estación de medición de la NOAA en Panama City Beach registró un nivel del agua de 5,6 pies (1,7 metros) por encima de la media de las mareas altas más elevadas.



Isaías había debilitado ligeramente sus vientos máximos antes de tocar tierra, aunque los meteorólogos advirtieron de que eso no reduciría necesariamente sus efectos en la costa.

Se espera que el sistema pierda fuerza a medida que avanzara tierra adentro, pero que continúe provocando lluvias intensas y riesgo de inundaciones durante el fin de semana.