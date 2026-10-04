El impactante momento en que un carro pierde el control y cae por un precipicio

Una cámara instalada en el vehículo registró el recorrido por una estrecha vía con varias curvas antes de que el conductor perdiera el control y terminara cayendo por un barranco.

El hecho ocurrió en una carretera de India, donde las imágenes muestran al conductor avanzar por una vía estrecha mientras enfrenta un recorrido marcado por varias curvas cerradas. La grabación permite observar el trayecto desde el interior del automóvil.

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Antes del momento del accidente, el conductor adelanta a otro vehículo que circulaba por la misma carretera. Después de realizar la maniobra, continúa avanzando por la vía, cuyo costado deja ver el vacío.

El recorrido sigue durante algunos segundos y el automóvil consigue superar varias de las curvas sin mayores inconvenientes. Sin embargo, más adelante aparece una nueva curva en la que la situación cambia.



¿Qué se observa en el video del accidente?

Las imágenes muestran cómo el vehículo llega a una de las curvas y el conductor pierde el control del automóvil. El carro sale de la trayectoria de la carretera y comienza a desplazarse hacia el borde.

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A partir de ese momento, la grabación muestra el instante en que el vehículo termina cayendo por el barranco ubicado junto a la carretera. La cámara del propio carro registra el momento desde la perspectiva del conductor.

El video fue publicado en redes sociales y muestra el recorrido completo antes de la caída, incluida la maniobra de adelantamiento y el paso por varias curvas de la vía.

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¿Por qué las carreteras de India presentan recorridos tan complejos?

India cuenta con carreteras particularmente complejas para los conductores, especialmente en zonas montañosas. La geografía del país, incluida la región del Himalaya, dificulta la conexión entre diferentes territorios.

En estos recorridos existen carreteras estrechas con numerosas curvas y tramos próximos a zonas de gran pendiente. Las imágenes del accidente muestran precisamente una vía de estas características, en la que el espacio para circular es reducido y uno de sus costados limita con el vacío.

El ESTREMECEDOR MOMENTO en que un coche pierde el control en una curva y cae por un barranco pic.twitter.com/NYnG1Wh8SP — Sepa Más (@Sepa_mass) October 4, 2026