¿El segundo diamante más grande del mundo irá a un museo? esto es lo que se sabe

Un hallazgo excepcional mantiene a la industria de las piedras preciosas en expectativa. El “Motswedi”, considerado el segundo diamante más grande del mundo, podría tener como destino un museo, según confirmó la firma belga HB Antwerp, encargada actualmente de su custodia y comercialización.

La piedra, descubierta en agosto de 2024 en la mina de Karowe, en el noreste de Botsuana, pesa 2.488 kilates, lo que equivale a medio kilo. Su nombre significa en lengua tswana “fuente de agua o flujo de agua subterránea”, un símbolo que conecta la riqueza natural del país africano con su tradición minera.



Un diamante que despierta interés mundial

De acuerdo con HB Antwerp, el diamante ha despertado la curiosidad de potenciales compradores y de instituciones en diferentes partes del mundo. Su directora de comunicación, Margaux Donckier, explicó que un ejemplar de esta magnitud puede terminar tanto en manos privadas, como parte de una colección exclusiva, como en un museo de prestigio internacional.

Botsuana es hoy uno de los mayores productores de diamantes del continente, y la mina de Karowe ya había entregado en 2019 otra pieza de dimensiones notables: el “Sewelo”, de 1.758 kilates, adquirido por la casa Louis Vuitton. El Motswedi, aún más grande, confirma el potencial de esta zona y la importancia del país en el mercado global.

El segundo diamante más grande del mundo Foto: Instagram lucaradiamond

El valor de la piedra todavía no ha sido estimado con precisión. Para calcularlo, los especialistas utilizan escáneres que permiten detectar las impurezas internas antes de decidir si se pule o se exhibe en su forma natural. Hasta ahora, la empresa belga evita hablar de cifras, aunque es evidente que se trata de un tesoro con un precio incalculable.



Amberes, centro histórico del tallado de diamantes

Con la asociación entre la minera canadiense Lucara y HB Antwerp, la ciudad belga reafirma su rol como uno de los epicentros mundiales del tallado y comercio de diamantes, a pesar de la competencia internacional. En el último año, la firma presume haber trabajado con al menos tres piedras brutas que superaron los 1.000 kilates, lo que mantiene vigente su prestigio.

El récord histórico, sin embargo, sigue siendo del Cullinan, hallado en Sudáfrica en 1905, con 3.106 kilates. Aun así, el Motswedi entra en la lista de los más impresionantes jamás descubiertos y su futuro —ya sea en un museo o en manos privadas— seguirá siendo tema de interés en la joyería mundial.