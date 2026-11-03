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Blu Radio  / Mundo  / El último mensaje que envió la copiloto a su novio antes de estrellarse en Florida

El último mensaje que envió la copiloto a su novio antes de estrellarse en Florida

La joven de 20 años habría advertido a su novio sobre las condiciones del vuelo unos diez minutos antes del impacto.

Copiloto de avión accidentado
Copiloto de avión accidentado
X/@itsnatfilg - Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un mensaje de cuatro palabras fue lo último que alcanzó a escribir Nathalia Gadelha antes de morir en el accidente aéreo de Palm Beach, Florida, que dejó nueve víctimas. La copiloto, de 20 años, le informó a su novio que la aeronave atravesaba turbulencias y presentaba formación de hielo.

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Thiago Corlelet, padrastro de la joven, habló con The New York Times y señaló que Nathalia envió el mensaje hacia las 12:40 p. m., hora del este, diez minutos antes del impacto. El texto, reproducido por TMZ, decía: "Tengo turbulencias, tengo hielo".

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La joven mantenía una relación con otro piloto que también contaba con licencia. Su familia confirmó que había acumulado más de 1.300 horas de vuelo y que obtuvo su licencia a los 17 años, cuando cursaba la secundaria y todavía no tenía licencia de conducción.

¿Qué ocurrió en el accidente aéreo de Palm Beach?

Nathalia se desempeñaba como copiloto y asistía al capitán Jeff Gregory cuando el avión privado Learjet 60 cayó en picada y se estrelló en West Palm Beach, Florida, el domingo 1 de noviembre de 2026. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron.

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La aeronave habría partido de Texas con destino a Bahamas. Entre las víctimas también estaban Adam Robinson, empresario tecnológico de Austin, de 44 años; su esposa, Helen; sus dos hijos y dos amigos cercanos.

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El accidente también quedó registrado en una comunicación de la central de emergencias, divulgada por TMZ. En el audio se escucha a Nathalia exclamar: "¡Mierda, se nos acaba el tiempo!", mientras un hombre, que sería el capitán Gregory, recita el padrenuestro.

Joven copiloto de avión
Joven copiloto de avión
X/@itsnatfilg

¿Qué se sabe sobre las causas del accidente en Florida?

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La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) entregó información preliminar el lunes. Según reportó TMZ, la entidad considera que el avión pudo haberse desintegrado antes de tocar tierra y señaló que la aeronave habría enfrentado turbulencias y formación de hielo.

La madre de Nathalia, Camila Gadelha Corteleti, y su padrastro confirmaron a CNN Brasil que la joven hacía parte de la tripulación. Su madre precisó que era la copiloto y que no tenía la responsabilidad de tomar las decisiones del vuelo. Las causas del accidente continúan bajo investigación.

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