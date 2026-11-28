Las elecciones generales en España podrían tener efectos en las relaciones con Colombia, especialmente en asuntos migratorios, económicos y diplomáticos. El resultado también podría modificar los canales de cooperación entre España y América Latina, en un escenario marcado por la polarización política y las afinidades ideológicas entre gobiernos y partidos.

El internacionalista Manuel González, profesor de la Universidad Javeriana de Bogotá, explicó que España es uno de los socios comerciales de Colombia y que los cambios políticos en ese país pueden tener consecuencias para quienes viven allí o proyectan migrar por motivos laborales o académicos.

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“España es uno de estos socios comerciales y ciertamente lo que suceda en España va, al final de cuentas, a afectar la política exterior, la política bilateral entre ambos países”, afirmó.

Migración y relaciones diplomáticas, entre los temas que podrían cambiar

Uno de los asuntos que podría verse afectado por el resultado electoral es la política migratoria. González planteó dos escenarios: una eventual continuidad de políticas sociales y de apertura migratoria si se fortalece el PSOE, o mayores restricciones para los extranjeros si avanzan sectores conservadores y de extrema derecha.

“Lo que podríamos tener es una continuidad en las políticas sociales y particularmente de puertas abiertas en la migración”, señaló el profesor al referirse al primer escenario.

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En contraste, advirtió que una orientación más conservadora podría representar mayores barreras para los colombianos que buscan establecerse en España. “Estaría en el lado opuesto y es un poco más la restricción, incluso más barreras para que efectivamente extranjeros, en este caso colombianos, accedan no solamente a la residencia, sino incluso al trabajo”, explicó.

El internacionalista también advirtió sobre el efecto de la polarización política en las relaciones entre países, pues considera que las afinidades ideológicas están adquiriendo un mayor peso en la política exterior.

Pedro Sánchez, Alberto Núñez y Santiago Abascal Foto: AFP

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“Las elecciones se han convertido en un mecanismo en el cual sí afecta la política exterior y esto particularmente está relacionado con la afinidad ideológica que hay entre los gobiernos”, sostuvo.

¿Cómo se elige al presidente del Gobierno en España?

A diferencia de Colombia, España tiene un sistema parlamentario. Los ciudadanos votan para elegir a los integrantes del Congreso y, posteriormente, las fuerzas políticas deben negociar para conformar mayorías que permitan elegir al jefe de Gobierno.

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González explicó que el proceso tiene dos etapas: primero, la conformación del Congreso a partir de los resultados electorales y, después, las negociaciones entre partidos y coaliciones para definir quién asumirá la jefatura del Ejecutivo.

“Los electores españoles eligen el Congreso y, en ese sentido, la primera fase de la conformación del Gobierno es generar las coaliciones o los partidos que tengan mayorías en el Congreso”, precisó.

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Por eso, el resultado de las elecciones no determina automáticamente quién será el presidente del Gobierno. La decisión depende de los acuerdos políticos que se establezcan después de la votación.

El profesor también alertó que la polarización ha cambiado la manera en que se desarrollan las relaciones internacionales. “Las elecciones son existenciales, es decir, es literalmente ganar o perder”, afirmó, al señalar que esa dinámica puede afectar la estabilidad de los vínculos entre países, más allá de sus gobiernos.