Elon Musk fuma marihuana en una entrevista y dice que no le hace efecto

El excéntrico multimillonario Elon Musk sorprendió al mundo al aparecer durante una entrevista fumando de un cigarrillo de marihuana.

Musk, de 47 años, aspiró en una oportunidad de un ‘porro’ de cannabis en medio de una entrevista con el comediante Joe Rogan. En la misma, participó durante dos horas y media abordando infinida de temas: desde los peligros de la inteligencia artificial, hasta su conducta en redes sociales.

Publicidad

En California, donde tuvo lugar la escena, es permitido el uso recreativo del cannabis.

Conozca más: California legaliza el uso recreativo de la marihuana

"No soy un fumador habitual de marihuana", dijo Musk, al verse sorprendido con un tabaco de la hierba que rodaba entre la mesa de trabajo.

"Realmente no siento efecto. No me parece que sea bueno para la productividad", agregó.

Publicidad

Vea la insólita imagen:

Publicidad

Excéntrico y millonario

Tras salir de su país natal, Musk, que posee la nacionalidad estadounidense y canadiense, estudió en Ontario, Canadá, y luego en Estados Unidos.

Con menos de 25 años creó Zip2, una empresa de softwares online, y se convirtió en millonario antes de los 30 años tras vendérsela al fabricante de computadores Compaq en 1999.

Publicidad

El joven empresario fundó después X.como, que terminó fusionada con Paypal, a su vez fue comprada por eBay en 2002 por 1.500 millones de dólares. La fortuna e Musk está actualmente valorada por la revista Forbes en 22.100 millones de dólares.

También gerencia una fundación consagrada a la educación, las energías renovables y la salud infantil.

Publicidad

Padre de seis niños, tres veces divorciado,

Musk acumula éxitos industriales como el sistema de pagos en línea de Paypal, los automóviles Tesla, la empresa de paneles solares SolarCity así como SpaceX que fabrica cohetes espaciales

Vea también: Tesla, lista para iniciar preproducción de nuevo modelo de producción masiva

SpaceX anunció recientemente su intención de enviar a fines de 2018 dos turistas a la Luna.

"La gente tiene la tendencia a pensar que los visionarios con locos pero están entre los mejores emprendedores que jamás hayamos tenido: (Walt) Disney, (Steve) Jobs y Musk", afirma Quint Tatro, del fondo Financial, y accionista individual de Tesla.