Embajador en Venezuela exige respetar derechos de 92 colombianos detenidos

El embajador de Colombia en Venezuela, Ricardo Lozano, dijo estar “muy preocupado” por el grupo de 92 colombianos detenidos desde hace un mes acá en Venezuela por no tener documentación y que en un momento se les vinculó con presuntos grupos paramilitares.

“Desde el 31 de agosto que fueron detenidos, tanto el Consulado en Caracas como en el Táchira, ha estado pendiente de esta situación por instrucción de la señora Canciller y el Presidente de la República”, dijo el embajador.

Lozano explicó que desde el principio se comenzó a averiguar si de este grupo de colombianos alguno tenía delitos, “lo cual no se tiene, lo único que se tiene es que están indocumentados, y para ser indocumentados, les he pedido institucionalmente al gobierno venezolano en más de 10 acciones concretas que por favor no los deporten”.

Insistió el embajador de Colombia que lo único que piden es que a estas personas se les dé el tratamiento que por la ley de extranjería venezolana tienen. “No vamos a permitir que se le vulneren ningún derecho a ningún connacional que está en este país, y por eso tenemos a nuestro abogados, y en este momento es solo un problema de documentación, y lo que hemos pedido en más de seis notas verbales es que nos definan la situación jurídica de nuestros 92 connacionales”.

Agregó que personal de su despacho ha estado en constante comunicación con la familia de estos colombianos y que además el Gobernador del Táchira, José Gregorio Vielma Mora se había comprometido a realizar un “estudio de arraigo para que los que tuvieran señora se quedaran acá”.

Cabe recordar que este grupo de más de 90 colombianos fueron detenidos alrededor del primero de septiembre, el día de la llamada “toma de Caracas”, y por denuncia de sus familiares se informó que los estaban vinculando con presuntos grupos paramilitares detrás de un plan contra el gobierno venezolano, luego se les trasladó al estado Táchira para ser deportados, pero una semana después están siendo llevados nuevamente a Caracas, sin que hasta ahora se conozca que les hayan abierto algún tipo de procedimiento judicial”.