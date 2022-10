Empeora salud del cantante argentino Sergio Denis tras terrible caída de un escenario

El estado de salud del cantante argentino Sergio Denis, de 69 años, ha empeorado a consecuencia de la evolución de los traumatismos que le provocó caer de un escenario en la noche del pasado lunes, según informó este miércoles el centro médico donde se encuentra hospitalizado.

"Hay un empeoramiento de su cuadro clínico", explicó a la prensa Olga Fernández, directora del Hospital Padilla de San Miguel de Tucumán, al norte de Argentina.

Según añadió la facultativa, el intérprete mostró un agravamiento de su estado consecuencia de la evolución del politraumatismo severo y el traumatismo de cráneo y de tórax que sufrió en la noche del lunes al caer a la fosa del escenario del Teatro Mercedes Sosa de la capital tucumana, mientras cantaba la cuarta canción de un recital.

El paciente sigue con asistencia respiratoria mecánica y bajo sedoanestesia y muestra una "mayor inestabilidad" emodinámica.

"La edad es siempre un factor importante, pero no olvidemos que vino en estado muy grave", añadió Fernández, quien destacó que desde el centro están "peleando por su vida" y recordó que las primeras 48 horas son "fundamentales".

Por su parte, y también a las puertas del centro, Carlos Hoffmann, hermano de Sergio, aseguró que no hay "nada más que hacer que esperar".

"Ellos están poniendo la mejor voluntad. Este hospital tiene de todo. Tenemos que esperar", remarcó.

Denis, cuyo nombre verdadero es Héctor Omar Hoffmann, ya había estado grave en 2007, cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay, que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales.

El cantante y actor, cuya caída fue registrada con un celular por parte de un asistente al concierto y el video se viralizó en las redes sociales, nació en la localidad bonaerense de Coronel Suárez en 1949 y con 20 años y tras pasar por varios grupos se lanzó en solitario con los temas "Fui un soñador" y "Te llamo para despedirme".

"Afectos", editado en 1985, fue el disco más vendido de su trayectoria, con más de 450.000 copias despachadas, que incluía temas como "Nada hará cambiar mi amor por ti", versión del "Nothing's Gonna Change My Love For You", popularizada por Glenn Medeiros.