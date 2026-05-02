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En Bolivia asesinan a tiros a colombiano por presunto ajuste de cuentas: esto se sabe

Otros crímenes ocurridos en las últimas semanas en Santa Cruz también pueden tener relación con la captura de un narcotraficante.

Crimen
Crimen
Foto: Unplash
Por: EFE
|
Actualizado: 2 de may, 2026

Un ciudadano colombiano fue asesinado a tiros este sábado en la ciudad boliviana de Santa Cruz (este) en un supuesto ajuste de cuentas relacionado con una "pugna" de poder en la organización que manejaba el presunto narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, informó la Policía.

El comandante departamental de la Policía de Santa Cruz, coronel David Gómez, declaró a los medios que el crimen fue cometido por dos hombres que se desplazaban en una motocicleta y dispararon contra el extranjero cuando salía de una discoteca.

"La hipótesis que manejamos es que es un ajuste de cuentas ya que la organización de Marset se ha ido fraccionando en varios (grupos). Entonces, la pugna es de poder", dijo Gómez al señalar que se investiga la supuesta relación de la víctima con grupos nacionales o internacionales del crimen organizado.

Según el jefe policial, otros crímenes ocurridos en las últimas semanas en Santa Cruz también pueden tener relación con la captura en la misma ciudad de Marset, el 13 de marzo pasado.

Marset fue entregado ese día a Estados Unidos, donde lo juzgan por narcotráfico y lavado de dinero.

El jueves pasado, la Policía boliviana informó que desde la captura de Marset se ha detenido a al menos una treintena de personas supuestamente vinculadas a disputas internas por el control de esa organización.

En ese grupo de detenidos hay bolivianos, brasileños, colombianos y venezolanos.

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